Ο ανώτατος στρατηγός της Κίνας, Ζανγκ Γιουσιά, κατηγορείται ότι διέρρευσε πληροφορίες για το κινεζικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ και ότι αποδέχτηκε μεγάλες δωροδοκίες για επίσημες πράξεις, μεταξύ των οποίων και η προώθηση αξιωματικού στη θέση του υπουργού Άμυνας. Πρόκειται για πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο κλειστής ενημέρωσης της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, λίγο πριν το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανακοινώσει αιφνιδιαστικά ότι ο Ζανγκ τελεί υπό έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις κομματικής πειθαρχίας και κρατικών νόμων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζανγκ κατηγορείται ότι δημιούργησε πολιτικές φατρίες, υπονόμευσε την ενότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος και καταχράστηκε την εξουσία του στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο του στην επίβλεψη ενός πανίσχυρου μηχανισμού έρευνας, ανάπτυξης και προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού, όπου φέρεται να έλαβε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για προαγωγές. Η πιο σοβαρή κατηγορία που αποκαλύφθηκε στην ενημέρωση ήταν ότι διέρρευσε κρίσιμα τεχνικά δεδομένα για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Μέρος των στοιχείων προήλθε από τον Γκου Τζουν, πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., ο οποίος επίσης τελεί υπό έρευνα. Η υπόθεση Γκου συνδέθηκε με παραβίαση ασφάλειας στον πυρηνικό τομέα, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Ζανγκ.

Ο Ζανγκ, 75 ετών, θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ένας από τους πιο έμπιστους συμμάχους του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Και οι δύο ανήκουν στους λεγόμενους «πριγκιπόπαιδες», απογόνους επαναστατών ηγετών. Ο πατέρας του Ζανγκ είχε πολεμήσει δίπλα στον πατέρα του Σι στον κινεζικό εμφύλιο.

Αναλυτές χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή άνευ προηγουμένου και τη σφοδρότερη αποδόμηση της στρατιωτικής ηγεσίας από την εποχή του Μάο. Η πτώση του Ζανγκ συνδέθηκε και με την προώθηση του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού, ο οποίος καθαιρέθηκε το 2023 για διαφθορά.

Ο Σι έχει διατάξει εκτεταμένη έρευνα και για την περίοδο που ο Ζανγκ διοικούσε τη Στρατιωτική Περιφέρεια Σενγιάνγκ (2007–2012). Η ερευνητική ομάδα εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχεία και όχι σε στρατιωτικές βάσεις, ώστε να αποφευχθεί η επιρροή των δικτύων του Ζανγκ.

Παρότι τα πραγματικά κίνητρα του Σι παραμένουν ασαφή, επίσημα κομματικά μέσα κατηγόρησαν τον Ζανγκ ότι υπονόμευσε την εξουσία του προέδρου της CMC, δηλαδή του ίδιου του Σι. Αυτό δείχνει ότι ο Ζανγκ είχε συγκεντρώσει υπερβολική δύναμη εκτός του ελέγχου του ηγέτη, σύμφωνα με ειδικούς.

Η εκκαθάριση θεωρείται ένδειξη ισχύος και αυτοπεποίθησης του Σι στον έλεγχο του στρατού, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει σοβαρό κενό στη στρατιωτική ηγεσία. Από τα έξι επαγγελματικά στρατιωτικά μέλη της CMC το 2022, έχει απομείνει μόνο ένας εν ενεργεία αξιωματικός.

Περισσότεροι από 50 ανώτατοι αξιωματικοί και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας έχουν απομακρυνθεί ή τεθεί υπό έρευνα από το 2023. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποψίλωση της ηγεσίας θα επηρεάσει αρνητικά τη μαχητική ετοιμότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, μειώνοντας ενδεχομένως τον άμεσο κίνδυνο στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Ταϊβάν.

Πηγή: skai.gr

