Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε τη Δευτέρα στην Άγκυρα με αξιωματούχους της Χαμάς, με αντικείμενο τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στον θύλακα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τους αξιωματούχους της Χαμάς για τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας σε διεθνή φόρα, μεταξύ των οποίων και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως ανέφερε η πηγή, την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων της Γάζας.



Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Hamas delegation headed by Halil el-Hayya, Member of Hamas Political Bureau, in Ankara. pic.twitter.com/t5zvyuSIap — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 26, 2026

