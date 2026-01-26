Λογαριασμός
Συνάντηση Φιντάν με Χαμάς στην Άγκυρα για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τους αξιωματούχους της Χαμάς για το Σύμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ

Φιντάν-Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε τη Δευτέρα στην Άγκυρα με αξιωματούχους της Χαμάς, με αντικείμενο τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στον θύλακα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τους αξιωματούχους της Χαμάς για τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας σε διεθνή φόρα, μεταξύ των οποίων και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως ανέφερε η πηγή, την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων της Γάζας.
 

