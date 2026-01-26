Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Θετικές κριτικές απέσπασε το πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επικεφαλής Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε το πρόγραμμα "Joint project European Union and Council of Europe for Child Friendly Justice" που περιλαμβάνει δράσεις για την ανήλικη παραβατικότητα.

Τα προγράμματα "Εικονικές Δίκες Ανηλίκων" και RE:MIND, με έμφαση στην ψυχοεκπαίδευση και ενδυνάμωση δεξιοτήτων ανηλίκων μέσω της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφικών κειμένων, θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές και έχουν λάβει διάκριση στο Handbook του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Θετική απήχηση και διεθνή αναγνώριση λαμβάνει το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας που υλοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των εκπροσώπων της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Agnis von Maravić, που ξεχώρισε το πρόγραμμα για τον καινοτόμο χαρακτήρα του.

Σε ειδική εκδήλωση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε ολοκληρωμένες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας, ενταγμένες στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Joint project European Union and Council of Europe for Child Friendly Justice». Κεντρικό ρόλο καταλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Εικονικές Δίκες Ανηλίκων» και το διαδραστικό πρόγραμμα RE:MIND, που εστιάζει στην ψυχοεκπαίδευση και στην ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων νέων παραβατών, αξιοποιώντας έργα της ελληνικής γραμματείας και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Η συνεισφορά αυτών των πρωτοβουλιών αναγνωρίζεται και από διεθνείς φορείς, καθώς καταγράφονται ως βέλτιστες πρακτικές στο Handbook του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και αποδοχή της χώρας στον τομέα αυτό.

Καινοτόμες παρεμβάσεις για ουσιαστική φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη

Τις δράσεις ανέλυσε η υπεύθυνη ομάδα υλοποίησης υπό τη Ευτυχία Κατσιγαράκη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Υποθέσεων, ανεξάρτητη εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ουσιαστικής, και όχι τυπικής, προσέγγισης της φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης, στη βάση των αξιών της ισότητας, της δίκαιης δίκης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Φλωρίδης τόνισε στον χαιρετισμό του ότι «η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη δεν περιορίζεται απλώς στην εφαρμογή του νόμου, ενσωματώνει την καινοτομία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των παιδιών». Αναφέρθηκε στη σημασία της κοινωνικής επανένταξης μέσω ψηφιακών πλατφορμών και βιωματικών προγραμμάτων, καθώς και στη συμβολή του συστήματος Δικαιοσύνης στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ενισχύοντας τη δημοκρατία και τον σεβασμό στο Κράτος Δικαίου.

Η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη ως εθνική προτεραιότητα

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, επεσήμανε με έμφαση στο μήνυμά του ότι «η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης». Υπογράμμισε πως απαιτείται η ουσιαστική συμμετοχή και ασφάλεια των παιδιών στις διαδικασίες, καθώς και η προσαρμογή της Δικαιοσύνης στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Τόνισε παράλληλα ότι η Ελλάδα κάνει το βήμα πέρα από αποσπασματικές πρακτικές προς μια συντονισμένη, διεπιστημονική προσέγγιση που φέρνει πιο κοντά τις δικαστικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Εκπαίδευση & επιστημονική θεμελίωση των προγραμμάτων

Στην τοποθέτησή της, η Ευτυχία Κατσιγαράκη ανέφερε ότι «η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της Δικαιοσύνης καλλιεργεί υπεύθυνους πολίτες και ενισχύει μια κοινωνία σεβασμού και ισονομίας». Έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων REMIND και των mock trials, τονίζοντας ότι στο όραμα του υπουργείου το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας – γιατί «η παιδεία της δικαιοσύνης ξεκινά εκεί όπου το παιδί ακούγεται και μαθαίνει να σέβεται».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συλλογική και αφιλοκερδή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της Δικαιοσύνης και από τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στους οποίους εκφράστηκαν οι θερμότερες ευχαριστίες για τη συμβολή τους.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου ανέδειξε τα επιστημονικά θεμέλια των παρεμβάσεων, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της νευροπλαστικότητας κατά τη νεανική και μετεφηβική ηλικία, ως παράγοντα που επιτρέπει την ψυχοκοινωνική αναδιοργάνωση και αποκατάσταση των νέων με παραβατική συμπεριφορά.

Η Δρ. Βασιλική Βαρελά παρουσίασε τη δομή και τη λειτουργία του προγράμματος, με θεωρητική θεμελίωση στην έννοια του Homo Narrans, αναδεικνύοντας τη σημασία της αφήγησης και του Σωκρατικού διαλόγου ως εργαλείων ηθικής ανάπτυξης και συναισθηματικής ρύθμισης των νέων. Τόνισε πως το πολιτισμικά συμπεριληπτικό πλαίσιο προσαρμόζεται στην ταυτότητα και στη βιωμένη εμπειρία κάθε συμμετέχοντα.

