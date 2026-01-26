Ύστερα από ένα κύμα αντιδράσεων στη Βρετανία, που προκλήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις παρέμειναν «μακριά από τις πρώτες γραμμές» στο Αφγανιστάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέστρεψε απότομα τη στάση, επαινώντας τους Βρετανούς στρατιώτες που πολέμησαν στον πόλεμο, υπό την ηγεσία του αμερικανικού στρατού.

Η υποχώρηση αυτή, σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα, ακολούθησε μια χαμηλών τόνων παρέμβαση του βασιλιά Καρόλου Γ΄, του οποίου ο γιος, πρίγκιπας Χάρι, υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή ως πιλότος ελικοπτέρου και έχασε φίλους στις μάχες. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν δεύτερο μόνο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στον συνολικό αριθμό στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Σάββατο τις βρετανικές δυνάμεις «μεταξύ των σπουδαιότερων πολεμιστών όλων των εποχών», μια σαφή μεταστροφή σε σχέση με την υποτιμητική του αποτίμηση του ρόλου των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, όταν είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο Fox Business Network: «Θα πουν ότι έστειλαν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν ή αυτό ή εκείνο, και το έκαναν, έμειναν λίγο πιο πίσω, λίγο μακριά από τις πρώτες γραμμές».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ έγραψε: «Οι ΜΕΓΑΛΟΙ και ΠΟΛΥ ΓΕΝΝΑΙΟΙ στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πάντα στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής!». Πρόσθεσε: «Ο βρετανικός στρατός, με τεράστια Καρδιά και Ψυχή, είναι απαράμιλλος (εκτός από τον στρατό των ΗΠΑ!)».

Οι έπαινοι του Τραμπ ακολούθησαν ημέρες επικρίσεων και οργής από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους πολιτικούς ηγέτες, καθώς και από οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν εν ώρα δράσης. Ακόμη και ο Χάρι εξέδωσε δημόσια επίπληξη, αν και δεν κατονόμασε τον Τραμπ.

Στη συνέντευξη, από το Νταβός, μετά την υπαναχώρησή του από απειλές στρατιωτικής δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο Τραμπ επανέλαβε έναν ψευδή ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ υποστηριχθεί από συμμάχους του ΝΑΤΟ, παρότι η μόνη φορά που η συμμαχία ενεργοποίησε τη ρήτρα συλλογικής άμυνας ήταν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προς υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν τους χρειαζόμασταν ποτέ», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Δεν τους ζητήσαμε ποτέ πραγματικά τίποτα».

Για να ενεργοποιηθεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας, γνωστή ως Άρθρο 5, ένα σύμμαχο κράτος πρέπει να ζητήσει βοήθεια και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ομόφωνα να την παράσχουν.

Τα σχόλια του Τραμπ άγγιξαν ευαίσθητη χορδή στη Βρετανία, όπου 457 Βρετανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και όπου ο πόλεμος παραμένει βαθιά προσωπικό ζήτημα για τη βασιλική οικογένεια. Ο Χάρι, που υπηρέτησε δύο φορές στο Αφγανιστάν και παραμένει ενεργά εμπλεκόμενος με τραυματισμένους βετεράνους μέσω των Αγώνων Invictus, εξέδωσε μια αιχμηρή δήλωση υπενθυμίζοντας ότι η ρήτρα συλλογικής άμυνας ενεργοποιήθηκε μόνο μία φορά.

«Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους για μια ζωή εκεί», έγραψε. «Και έχασα φίλους εκεί».

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε την Κυριακή ότι ανησυχίες του Καρόλου μεταφέρθηκαν στον Λευκό Οίκο πριν από τα τελευταία σχόλια του Τραμπ. Επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο βασιλιάς εξέφρασε ανησυχία για την πληγή που προκάλεσαν τα σχόλια, «είτε ακούσια είτε όχι». Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, χωρίς να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το δημοσίευμα.

Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται ευρέως να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την άνοιξη, στο πλαίσιο της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ημερομηνία.

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Τραμπ το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους γενναίους και ηρωικούς Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν δίπλα-δίπλα στο Αφγανιστάν, πολλοί από τους οποίους δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα», δήλωσε εκπρόσωπος. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη θυσία τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.