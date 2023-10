Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με τον βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας Κόσμος 12:33, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα, ενώ αντάλλαξαν δώρα μεταξύ τους