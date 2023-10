Λύγισε η μητέρα της 21χρονης αιχμαλώτου της Χαμάς: «Ούρλιαξα όταν την είδα, βλέπω ότι της λένε τι να πει»

«Ούρλιαξα όταν είδα το βίντεο της Μία, γιατί είδα ότι είναι ζωντανή, αλλά όταν την είδα ξανά, είδα ότι είναι τραυματισμένη», δήλωσε σε συνέντευξή Τύπου η Κέρεν Σεμ, μητέρα της αιχμαλώτου της Χαμάς η οποία εμφανίστηκε σε ένα βίντεο από τη Γάζα που αναρτήθηκε τη νύχτα.

Η Μία Σεμ, που από τις 7 Οκτωβρίου κρατείται αιχμάλωτη από την τρομοκρατική οργάνωση, απηύθυνε δραματική έκκληση για την απελευθέρωσή της.

🚨 BREAKING 100% 🚨Hamas posted a video of hostage with dual French-Israeli citizenship Mia Schem, in which this girl begged to return to her family soon. 💔🥺🙏 #GazaAttack #Hamas #PalestineGenocide #IsraelGazaWar #ZionistTerror #IsraelGazaWar #Gaza #israel #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/KdLl67KCZ1

Η 21χρονη συμμετείχε στο φεστιβάλ για την ειρήνη στη μεθόριο του Ισραήλ, όπου 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς.

Η γυναίκα είπε ότι είχαν ακούσει φήμες ότι η Μια πυροβολήθηκε στον ώμο ή στο πόδι, αλλά μπορούσαν να καταλάβουν από το βίντεο ότι πυροβολήθηκε στον ώμο και ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



«Βλέπω ότι είναι πολύ τρομοκρατημένη, πονάει πολύ, και μπορώ να δω ότι λέει αυτό που της λένε να πει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέρεν Σεμ.

“Some say that my daughter was shot in her legs. Some say the shoulder. Everything is rumor.”



Keren Scharf Schem’s daughter Mia was at Nova Festival in #Israel when Hamas attacked, killing 250+ people. Mia is one of dozens still missing. @livenowfox pic.twitter.com/mjV5s7gNkL