Τον τρόμο έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης 1282 της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Παρασκευής, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 4:52 μ.μ. και επέστρεψε στο Πόρτλαντ λίγο πριν τις 5:30 μ.μ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα παράθυρο να έχει αποκολληθεί.

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια, έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με το BBC.

Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines είπε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων μας είναι πάντα η πρωταρχική μας προτεραιότητα, επομένως, ενώ αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το πλήρωμα πτήσης μας εκπαιδεύτηκε και προετοιμάστηκε για να διαχειριστεί με ασφάλεια την κατάσταση», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση και πρόσθεσε: «Ερευνούμε τι συνέβη και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες» .

Αμέσως μετά το συμβάν, ο πιλότος κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα. «Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε ο πιλότος. «Πρέπει να κατέβουμε στα 10.000 (πόδια)».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, επιβάτες ανέφεραν ότι μετά την αποσυμπίεση που προκλήθηκε στην καμπίνα σκίστηκε το πουκάμισο ενός παιδιού ενώ τα κινητά τηλέφωνα εκσφενδονίστηκαν .

Άλλος επιβάτης δήλωσε ότι μία μαμά προσπαθούσε να κρατήσει το παιδί της στη θέση του.

Ωστόσο ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.