Η Ρωσία επικρίθηκε έντονα για το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε το προηγούμενο 24ωρο με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν κατά το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος παραβίασε τον εναέριο χώρο της προτού κατευθυνθεί προς τον στόχο του στην Ουκρανία.

«Με τραγικό τρόπο, το 2023 τελειώνει όπως ξεκίνησε: με καταστροφική βία εναντίον του λαού της Ουκρανίας», τόνισε ο βοηθός γγ του ΟΗΕ Χάλεντ Χιαρί κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία. «Για ακόμη μια φορά, οι Ουκρανοί υποχρεώνονται να περάσουν τις γιορτές αναζητώντας καταφύγιο, απομακρύνοντας ερείπια και ενταφιάζοντας νεκρούς, εν μέσω παγετού», συμπλήρωσε.

Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας – καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζον Κέλι υπογράμμισε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε, «αντί για την ειρήνη», να εξαπολύσει «μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός άλλου κράτους-μέλους του ΟΗΕ» μεσούσης της εορταστικής περιόδου και λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη Τζενγκ Σουανγκ απέφυγε να καταδικάσει τις ρωσικές επιθέσεις, ζητώντας «πολιτική λύση» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στη μακροσκελή τοποθέτησή του, ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, κατηγορώντας την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα για τους θανάτους αμάχων.

Η πρέσβειρα της Βρετανίας στον ΟΗΕ Μπάρμπαρα Γούντγουορντ τόνισε ότι για την τραγωδία στην Ουκρανία ευθύνεται εξ ολοκλήρου η Ρωσία. «Τα υπόλοιπα είναι χείμαρρος ψεύδους και παραπληροφόρησης», απάντησε η Γούντγουορντ στον ρώσο ομόλογό της.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ. «Οι επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

