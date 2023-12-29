Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε το βράδυ της Παρασκευής με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ζήτησαν να συζητηθεί εκτάκτως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ίσως το σφοδρότερο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα των προηγούμενων 24 ωρών, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος παραβίασε τον εναέριο χώρο της προτού κατευθυνθεί προς τον στόχο του στην Ουκρανία.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος), μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας – καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις ήταν «μια απέλπιδα και μάταιη προσπάθεια της Ρωσίας να ανακτήσει το μομέντουμ» στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία, δήλωσε η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ. «Δεν θα τα καταφέρει», διαβεβαίωσε.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είχε δηλώσει νωρίτερα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι η Ουκρανία και περισσότερα από 30 κράτη-μέλη του ΟΗΕ ζήτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων που προκάλεσε «πολλές απώλειες αμάχων και σημαντικές καταστροφές σε μη στρατιωτικές υποδομές».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ. «Οι επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.