Ρωσία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από βομβαρδισμούς στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στη νότια Ρωσία ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «πολλούς ιπτάμενους στόχους».

«Πάνω από το Μπέλγκοροντ και στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, τα αντιαεροπορικά συστήματά μας κατέρριψαν πολλούς ιπτάμενους στόχους καθώς πλησίαζαν την πόλη» ανέφερε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός και ένας τραυματίας», πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν ένα βίντεο που, όπως λένε, δείχνει τον ορίζοντα του Μπέλγκοροντ, όπου διακρίνεται τουλάχιστον ένα κτίριο να φλέγεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

