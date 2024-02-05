Συμφωνία στη Γερουσία των ΗΠΑ για το μεταναστευτικό και την Ουκρανία

Στην αμερικανική Γερουσία αποκαλύφθηκε χθες Κυριακή συμφωνία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, καρπός πολύμηνων διαπραγματεύσεων, που —τουλάχιστον στη θεωρία— επιτρέπει να ξεμπλοκαριστεί η χορήγηση περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, σκληραίνοντας ταυτόχρονα την πολιτική των ΗΠΑ ως προς τη μετανάστευση και το άσυλο.

Η υιοθέτηση του κειμένου αυτού πάντως απέχει παρασάγγας από το να είναι εγγυημένη, καθώς ολοένα περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων εναντιώνονται ανοικτά στη χορήγηση περαιτέρω κεφαλαίων στο Κίεβο για να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, το κείμενο αναμένεται να τεθεί σε αρχική ψηφοφορία την Τετάρτη.

Προβλέπει να διατεθούν ακόμη 20 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια των συνόρων, 60 και πλέον δισεκ. δολάρια για να υποστηριχθεί η Ουκρανία, 14 και πλέον δισεκ. δολάρια για να υποστηριχθεί το Ισραήλ, 2,4 δισεκ. για τη δράση της CENTCOM και τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και σχεδόν 5 δισεκ. δολάρια για να υποστηριχθούν εταίροι των ΗΠΑ στον «Ινδοειρηνικό», σύμφωνα με τη Δημοκρατική γερουσιάστρια Πάτι Μάρεϊ. Ακόμη 10 δισεκ. δολάρια θα διατεθούν για προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και στους Ουκρανούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε αμέσως μετά την παρουσίαση της συμφωνίας αυτής πως την υποστηρίζει «σθεναρά» και κάλεσε «να υιοθετηθεί» το ταχύτερο από το Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

