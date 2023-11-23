Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ανεπαρκής η αντίδραση της ΕΕ για τα λογισμικά παρακολούθησης

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα, Πέμπτη, το Κοινοβούλιο επικρίνει την έλλειψη συνέχειας στις προτάσεις του για τον περιορισμό της κατάχρησης λογισμικών παρακολούθησης στην Ευρώπη, αναφέρει δελτίο τύπου του ΕΚ.

Με 425 ψήφους υπέρ, 108 κατά και 23 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την έλλειψη νομοθετικής συνέχειας στις προτάσεις του, τις οποίες συνέταξαν οι ευρωβουλευτές μετά την ολοκλήρωση του έργου της εξεταστικής επιτροπής και αφορούν στη χρήση του Pegasus και άλλων λογισμικών παρακολούθησης.

Καλώντας την Επιτροπή να σεβαστεί τη σχετική διοργανική συμφωνία, το Κοινοβούλιο ζητεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα επιβολής της νομοθεσίας σημειώνει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στη σύσταση που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει έως το τέλος Νοεμβρίου κατά πόσον η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ισπανία πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρήσης λογισμικού παρακολούθησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

