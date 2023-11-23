Ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα αναφέρθηκε σήμερα στην είδηση της στάσης «εκτός προγράμματος», που πραγματοποίησε τρένο λίγο έξω από την Ρώμη ώστε να μπορέσει να κατέβει και να μεταβεί εγκαίρως σε εκδήλωση κατά της μαφίας έξω από την Νάπολη. Πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπως και η αντιπολίτευση στο σύνολό της, κατηγόρησαν τον Λολομπρίτζιντα για ιδιωτική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σήμερα, ο Λολομπρίτζιντα απάντησε ότι «δεν πρόκειται να παραιτηθεί», αλλά, «όπως και στο παρελθόν, και αυτή την φορά δεν πρόκειται να αποφύγει τον διάλογο στο κοινοβούλιο».

«Κατέβηκα από το τρένο για να πάω να δουλέψω, όχι για να κάνω διακοπές ή να πάω να συναντήσω την οικογένειά μου. Έδρασα υπέρ του συμφέροντος του ιταλικού κράτους, για να το εκπροσωπήσω στην περιοχή Καϊβάνο, στον ιταλικό Νότο», ολοκλήρωσε ο Λολομπρίτζιντα, ο οποίος είναι γαμπρός της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Υπενθυμίζεται ότι στο Καϊβάνο η παρουσία της τοπικής μαφίας, της Καμόρρα, είναι ισχυρότατη και το ιταλικό κράτος προσπαθεί να αντιδράσει για να σταλεί το μήνυμα ότι η νομιμότητα μπορεί να υπερισχύσει.

«Τόσο οι σιδηρόδρομοι όσο και ο υπουργός Γεωργίας έδωσαν όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει λήξει» δήλωσε, τέλος, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

