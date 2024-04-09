Σύλληψη για τη δολοφονία μητέρας που περπατούσε με το μωρό της στο Μπράντφορντ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο άνδρας που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι και δολοφόνησε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο του Μπράντφορντ την 27χρονη Κουλσάμα Άκτερ, την ώρα που εκείνη περπατούσε με το λίγων μηνών βρέφος της στο καρότσι.

Πιστεύεται ότι ο συλληφθείς είναι ο 25χρονος μεταπτυχιακός φοιτητής από το Μπανγκλαντές Χαμπιμπούρ Ράχμαν Μασούμ, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι ο πατέρας του βρέφους.

Η σύλληψη του 25χρονου έγινε στο Έιλσμπερι, σχεδόν 250 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του εγκλήματος.

Η αστυνομία έχει παραδεχθεί πως ο Μασούμ είχε ελεγχθεί και κατηγορηθεί για απειλή δολοφονίας του εν τέλει θύματός του, αλλά ήταν ελεύθερος με εγγύηση.

Ως εκ τούτου η αστυνομική διεύθυνση του Δυτικού Γιόρκσιρ αυτοπαραπέμφθηκε στην ανεξάρτητη αρχή παραπόνων από την αστυνομία.

Υπό κράτηση είναι και ένας 23χρονος με την κατηγορία της παροχής βοήθειας στον δράστη.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασούμ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην ψηφιακή διαφήμιση στο Πανεπιστήμιο του Μπέντφορντσιρ, ενώ μοιράζεται τις «περιπέτειες» του στο Ην. Βασίλειο μέσω βίντεο στο YouTube.

