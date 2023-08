Συγχαρητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στην Ινδία για την προσελήνωση του διαστημικού σκάφους της στο Νότιο Πόλο της Σελήνης

«Συγχαρητήρια στην Ινδία και στους Ινδούς φίλους μας για την ιστορική προσελήνωση του διαστημικού σκάφους της Chandrayaan-3», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα!", προσθέτει.

Congratulations to #India 🇮🇳 and our Indian friends for the historic Moon 🌖 landing of Chandrayaan-3🚀



We look forward to welcoming the Prime Minister of India @narendramodi to #Greece this week!#Chandrayaan_3 #Ch3 @isro