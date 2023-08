Η Ινδία στο κλαμπ των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων: Προσεληνώθηκε επιτυχώς ο πύραυλος Chandrayaan-3

Εγινε η τέταρτη χώρα στον κόσμο που στέλνει διαστημικό σκάφος στην επιφάνεια της Σελήνης

Μετά τις ΗΠΑ, την Κίνα και την πρώην Σοβιετική Ενωση, η Ινδία έγινε σήμερα η τέταρτη χώρα στον κόσμο που στέλνει διαστημικό σκάφος στην επιφάνεια της Σελήνης καθώς ο ινδικός πύραυλος Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο του φεγγαριού.

Την είδηση της επιτυχούς προσελήνωσης ανακοίνωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Ερευνάς, λίγες ημέρες μετά την συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας Luna-25 στην ίδια, ανεξερεύνητη, περιοχή της Σελήνης.

O Ινδός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συγχαρητήρια όλου του έθνους στους επιστήμονες, χαρακτηρίζοντας την σημερινή ημέρα «ιστορική».

Historic day for India's space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

Αυτή ήταν η δέυτερη - και τυχερή - προσπάθεια της Ινδίας να στείλει ρομποτικό σκάφος στην επιφάνεια του γήινου δορυφόρου.

Η προηγούμενη προσπάθειά της με το «Τσαντραγιάν-2», το 2019, είχε αποτύχει.

India becomes the fourth nation ever to land a spacecraft on the moon. The successful attempt comes days after Russia's failed lunar mission. https://t.co/JpZX7aGcyG pic.twitter.com/NhcEpzliDJ — CNN (@CNN) August 23, 2023

Ο πύραυλος με το διαστημικό σκάφος «Τσαντραγιάν 3», που στα σανσκριτικά σημαίνει «σεληνιακό όχημα», εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Σατίς Νταουάν στο νότιο κρατίδιο Άντρα Πραντές λίγο μετά τις 2.30 μ.μ. τοπική ώρα χθες (12 μ. ώρα Ελλάδας).

Πλήθη κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στο διαστημικό κέντρο για να παρακολουθήσουν την ιστορική εκτόξευση και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συντονίστηκαν στο κανάλι του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (ISRO) στο YouTube για να την παρακολουθήσουν «ζωντανά».

The High Commission of India Maldives joins the entire Nation 🇮🇳 in congratulating Team @isro 💐👏for its success with the #Chandrayaan3 lunar mission.#Chandrayaan3Mission pic.twitter.com/3FlbX3Uhid — India in Maldives (@HCIMaldives) August 23, 2023

Το «Τσαντραγιάν-3» αποτελείται από το σκάφος προσεδάφισης, τη μονάδα πρόωσης και το ρομποτικό ρόβερ. Στόχος του είναι να συλλέξει δεδομένα και να πραγματοποιήσει μια σειρά πειραμάτων που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη σύνθεση του σεληνιακού υπεδάφους.

