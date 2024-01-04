Οι πρεσβευτές της Ουκρανίας και των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, το οποίο ζητεί την ενίσχυσή του με περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα.

Αυτή η συνάντηση, με τη μορφή του νεοσύστατου Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, η οποία αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, ακολουθεί τις «πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Ουκρανών αμάχων», όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας Ντίλαν Γουάιτ.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ήδη προμηθεύσει «σημαντικές ποσότητες συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν περαιτέρω τα αμυντικά μέσα της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ημέρες μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με πυραύλους και drone κατά της Ουκρανίας από την εισβολή της στη χώρα αυτή στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Αντιμέτωπο με αυτές τις επιθέσεις, το Κίεβο απαιτεί περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους δυτικούς συμμάχους του, οι οποίοι ωστόσο δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

Η στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να εμποδίζεται από το αμερικανικό Κογκρέσο λόγω της απροθυμίας Ρεπουμπλικανών βουλευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

