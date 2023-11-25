Για τη φωτογράφο Κέιτ Σάιμον, το ταξίδι στην Ευρώπη με τους Bob Marley and the Wailers στο πλαίσιο της περιοδείας τους το 1977 ήταν σαν χθες, παρ’ όλο που πέρασαν 40 χρόνια.

«Κάλυψα τη συναυλία του Μπομπ Μάρλεϊ στο Lyceum του Λονδίνου για μια εφημερίδα και ένας φίλος μας σύστησε μετά» θυμάται η Σάιμον αναφερόμενη στη γνωριμία με τον θρύλο της ρέγκε σε συνέντευξή της στο περιοδικό People. «Είχα καλή σχέση μαζί του από την αρχή. Δεν μπορείτε πραγματικά να ορίσετε τι κάνει την καλή χημεία, αλλά είχαμε καλή χημεία» σημειώνει.

Ο Μάρλεϊ κάλεσε αργότερα την Αμερικανίδα φωτογράφο και συγγραφέα στην Τζαμάικα για τη φωτογράφιση για το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ του «Kaya» και στη συνέχεια της ζήτησε να συμμετάσχει μαζί του στην ευρωπαϊκή περιοδεία του το 1977.

Οι φωτογραφίες είναι μέρος του βιβλίου του «Rebel Music: Bob Marley & Roots Reggae», το οποίο επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Genesis στις 7 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει εικόνες του Μπομπ Μάρλεϊ και το συγκρότημά του και ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί ποτέ από εκείνους που τους γνώρισαν καλύτερα.

«Ο Μπομπ καθόταν μόνος στο λεωφορείο των περιοδειών συνήθως με την κιθάρα του» αναφέρει η Σάιμον περιγράφοντας φωτογραφίες από την περιοδεία του 1977. Στο λεωφορείο ήταν πραγματικά στοχαστικός, ακόμα και στα αεροδρόμια, διάβαζε τη Βίβλο. Συχνά μιλούσε για αλληλεξάρτηση και ανθρωπιά» εξηγεί.

Για εξώφυλλο του άλμπουμ «Kaya» η Κέιτ Σάιμον λέει ότι είναι μια πραγματικά διάσημη φωτογραφία. «Όταν πηγαίνω στην Τζαμάικα, τη βλέπω σε διαφημιστικές πινακίδες, τη βλέπω σε τσάντες. Πάντα χαίρομαι πολύ που τη βλέπω. Η φωτογράφιση έγινε πριν από την περιοδεία Exodus. Ταξίδεψα στο Κίνγκστον από το Λονδίνο και έμενα στο Sheraton και αγωνιζόμουν με τον Κρις Μπλάκγουελ (ιδρυτή της Island Records) στην πισίνα στο πρόσθιο, ήμουν ανταγωνιστική κολυμβήτρια και ο Κρις ήταν πραγματικά καλός. Έτσι κέρδισε. Βγήκα από την πισίνα και ήταν ο Μπομπ, καθισμένος σε ένα τραπέζι δίπλα στην πισίνα και σήκωσα την κάμερά μου και τον φωτογράφισα ενώ ήμουν με το μαγιό μου. Νομίζω ότι αυτό το γέλιο ήταν η απάντησή του στο ότι έχασα στο πρόσθιο» εξιστορεί.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται πάνω από 400 φωτογραφίες από το αξιόλογο αρχείο της Κέιτ Σάιμον, παρουσίαση από την Πάτι Σμιθ, πρόλογος από τον Λένι Κράβιτζ και επίλογος από τον Κιθ Ρίτσαρντς.

Τις ιστορίες πίσω από τις εικόνες αφηγούνται, μεταξύ άλλων, ο πρώην κιθαρίστας των Wailers, Τζούνιορ Μάρβιν, ο τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν, ο σκηνοθέτης Ντον Λετς και ο Κρις Μπλάκγουελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.