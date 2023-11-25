Κινητοποιήσεις, πορείες, ομιλίες έχουν προγραμματιστεί σήμερα, σε όλη την Ιταλία, για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα, κατά την διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών.

Πορείες έχουν οργανωθεί από την Πάρμα μέχρι την Σικελία, ενώ η μεγαλύτερη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, στην ιταλική πρωτεύουσα, στον πρώην ρωμαϊκό ιππόδρομο του Τσίρκο Μάσιμο. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες θα φωνάξουν «ποτέ πια γυναικοκτονίες», μετά και από το τεράστιο κύμα συγκίνησης και οργής που προκάλεσε η δολοφονία της εικοσιδυάχρονης Τζουλια Τσεκετίν από τον συνομήλικο, πρώην αρραβωνιαστικό της, Φιλίππο Τουρρέττα.

Ο Τουρρέττα συνελήφθη στην Γερμανία και σήμερα το πρωί, εκδόθηκε στην Ιταλία, με αεροσκάφος που προσγειώθηκε στην Βενετία. Δολοφόνησε την άτυχη κοπέλα επειδή ο ίδιος δεν δεχόταν τον χωρισμό τους και όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ζήλευε και την λαμπρή της πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Αναμένεται να δικαστεί για απαγωγή και εκ προμελέτης ανθρωποκτονία.

Αυτό που υπογραμμίζεται, τις ημέρες αυτές στην Ιταλία είναι ότι πρέπει να αλλάξει ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης, ότι πρέπει να γίνουν οριστικά παρελθόν, χάρη στα σχολεία, σε νέες ενδοοικογενειακές ισορροπίες και στην συμβολή των μέσων ενημέρωσης, άκρως λανθασμένες λογικές του παρελθόντος, οι οποίες επιτρέπουν ακόμη σε κάποιους άνδρες να πιστεύουν ότι η σύντροφος, η αδελφή ή η σύζυγός τους, αποτελεί ιδιοκτησία και αντικείμενο τους.

«Άνδρες και γυναίκες συναντώνται για να οικοδομήσουν μια καλύτερη ανθρωπότητα, μέσα από την διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη, με επίγνωση του ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς σεβασμό, χωρίς την αποδοχή της ελευθερίας του άλλου», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

«Όταν δολοφονείται μια γυναίκα, όταν κόβεται το νήμα της ζωής μιας κοπέλας ή χρησιμοποιούνται λόγια ταπείνωσης, μέσα στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, νιώθουμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η αποτυχία μιας κοινωνίας, η οποία δεν καταφέρνει να προωθήσει τις αξίες πραγματικής ισότητας ανδρών και γυναικών», πρόσθεσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

