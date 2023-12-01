Η κυβέρνηση της Χαμάς, που έχει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα σκοτώθηκαν τρεις δημοσιογράφοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ένας εκ των τριών δημοσιογράφων είναι ο Μουντασίρ ελ-Σαουάφ, Παλαιστίνιος εικονολήπτης που εργαζόταν για το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το οποίο ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τον θάνατό του.

Εκτός από τον Μουντασίρ ελ-Σαουάφ, σκοτώθηκαν επίσης ο αδελφός του Μαρουάν ελ-Σαουάφ, ηχολήπτης, και ο Αμπντάλα Νταρουίς, εικονολήπτης, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν σε 73 τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Η εκεχειρία που διήρκησε μια εβδομάδα κατέρρευσε σήμερα το πρωί.

Η ΜΚΟ Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) μετρούσε σήμερα το πρωί σε 57 τον αριθμό των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης που έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

