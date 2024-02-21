Δύο άνδρες είναι κατηγορούμενοι για τους πυροβολισμούς που κόστισαν τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισαν ακόμη 22 άτομα, την περασμένη εβδομάδα στο Super Bowl.

Σύμφωνα με το BBC, οι πυροβολισμοί προήλθαν από τη διαμάχη των δύο ανδρών.

Οι κατηγορούμενοι - που ταυτοποιούνται ως Dominic Miller και Lyndell Mays - πυροβολήθηκαν και τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο εισαγγελέας Jean Peters Baker της κομητείας Τζάκσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για φόνο δευτέρου βαθμού, δύο κατηγορίες για ένοπλη εγκληματική ενέργεια και παράνομη χρήση όπλου.

Ο Lyndell Mays ήταν αυτός που τσακώθηκε στην εκδήλωση και τράβηξε ένα πιστόλι, ισχυρίστηκε η κα Peters Baker.

Άλλοι άνθρωποι στη συνέχεια τράβηξαν όπλα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, είπαν αξιωματούχοι. Αυτό περιελάμβανε τον Dominic Miller ο οποίος οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι είναι αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Λίζα Λόπεζ Γκάλβαν, 43 ετών, κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι δυο τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο για να λάβουν θεραπεία για τα τραύματά τους μετά τον πυροβολισμό. Παραμένουν στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνουν.

Η οικογένεια της κ. Lopez Galvan δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για τη σύλληψη των δύο υπόπτων.

«Αν και δεν φέρνει πίσω την αγαπημένη μας Λίζα, είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι η Εισαγγελία της κομητείας Τζάκσον και το KCPD έθεσαν ως ύψιστη προτεραιότητα την αναζήτηση δικαιοσύνης για τη Λίζα, τα άλλα θύματα των πυροβολισμών, αυτούς που έγιναν μάρτυρες αυτής της τραγωδίας και την κοινότητα του Κάνσας Σίτι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι 22 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο περιστατικό ήταν ηλικίας από οκτώ έως 47 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία του Κάνσας Σίτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.