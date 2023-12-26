Προβλήματα δημιουργήθηκαν σήμερα το πρωί στις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε την περιοχή, περιορίζοντας την ορατότητα σε μόλις 50 μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

A dense fog has enveloped Delhi and some other parts of north India, causing disruption to air and rail traffic.

At least 30 flights were cancelled after a thick fog hampered visibility in the city on Tuesday morning.

The city's air quality has also been impacted drastically. pic.twitter.com/nSU5hQBPdW December 26, 2023

«Πολύ πυκνή ομίχλη» παρατηρήθηκε στην πόλη, όπου η θερμοκρασία ήταν μόλις 9 βαθμοί Κελσίου, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να παρατηρηθεί «πυκνή έως πολύ πυκνή» ομίχλη τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε κάποιες περιοχές έως και αύριο, Τετάρτη.

Η «πυκνή ομίχλη» περιέχει αιωρούμενα σωματίδια και άλλους ρύπους, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, που προειδοποίησε για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην υγεία των 20 εκατ. κατοίκων της πόλης.

Ο δείκτης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στο Νέο Δελχί διαμορφώθηκε σήμερα το πρωί στο 376, που χαρακτηρίζεται «πολύ κακός», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κεντρικού Συμβουλίου Ελέγχου της Ρύπανσης. Καλό επίπεδο θεωρείται μια τιμή από 0 έως 50.

Λόγω της πυκνής ομίχλης σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε τουλάχιστον 30 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν ή να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Επηρεάστηκαν επίσης περίπου 14 τρένα που πραγματοποιούσαν δρομολόγια στη Βόρεια Ινδία, όπως μετέδωσε το ANI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.