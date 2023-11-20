Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στην Πρίστινα ότι η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της KFOR κατά 1.000 στρατιώτες αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η έξαρση της βίας τους τελευταίους μήνες στο Κόσοβο.

Μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι, ο Στόλτενμπεργκ επισήμανε σε κοινή συνέντευξη Τύπου ότι «στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο είναι να διασφαλίσει ένα ειρηνικό περιβάλλον και την ελευθερία κινήσεων για τους πολίτες όλων των εθνικών κοινοτήτων». Ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι η Συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει μόνιμα τη στρατιωτική παρουσία στο Κόσοβο, μετά το ξέσπασμα της βίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αναφερόμενος στο ένοπλο επεισόδιο της 24ης Σεπτεμβρίου στο χωριό Μπάνισκα στο βόρειο Κόσοβο τόνισε την ανάγκη να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όλοι οι υπεύθυνοι κάτι που - όπως είπε - θα ζητήσει και από την πολιτική ηγεσία της Σερβίας κατά την αυριανή επίσκεψη του στο Βελιγράδι.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε γύρω από το σχέδιο καταστατικού για την συγκρότηση Κοινότητας Δήμων με σερβική πλειοψηφία. «Η ίδρυση της Κοινότητας θα ήταν ένα βασικό βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων και προς τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι αναφέρθηκε στην «κακοήθη επιρροή» της Ρωσίας στην περιοχή, εκτιμώντας ότι η Μόσχα με τη βοήθεια της Σερβίας «προσπαθεί να ανοίξει στα Βαλκάνια ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τη Δύση».

Ο γγ του ΝΑΤΟ ξεκίνησε σήμερα περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια. Πριν από το Κόσοβο επισκέφθηκε τη Βοσνία -Ερζεγοβίνη, όπου εξέφρασε την ανησυχία του για την «αποσχιστική ρητορική» της πολιτικής ηγεσίας της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) και την αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας.

Η επίσκεψη του Στόλτενμπεργκ στην περιοχή έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από την Ουκρανία ότι η Ρωσία σκοπεύει να πυροδοτήσει σύγκρουση μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

Αύριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα επισκεφθεί το Βελιγράδι όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και την πρωθυπουργό Άνα Μπρνάμπιτς. Θα ακολουθήσει το απόγευμα της Τρίτης η επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία. Την Τετάρτη ο Στόλτεμπεργκ θα έχει στα Σκόπια κοινή συνάντηση με όλους τους ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ από την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

