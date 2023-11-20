Με χέβι μέταλ μουσική μέσω υποβρύχιων ηχείων προσπαθούν οι ναυτικοί να σταματήσουν τις φάλαινες δολοφόνους που εμβολίζουν βάρκες στη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Τέτοιες επιθέσεις έχουν γίνει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή με τους επιστήμονες να αδυνατούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των ζώων όπως το γιατί αυξάνονται ή τι προκαλεί τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Τα πράγματα είναι τόσο άσχημα καθώς κοπάδια φαλαινών δολοφόνων καταστρέφουν βάρκες και ανατρέπουν πλοία, με τους ναυτικούς να καταφεύγουν σε απελπισμένα μέτρα σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τις επιθέσεις.

Σε μία τελευταία επινόηση, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Χέβι μέταλ μουσική βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά άλλοι δεν έχουν πειστεί.

Οι χειριστές σκαφών έχουν μοιραστεί τις συμβουλές τους σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, μεταξύ άλλων μέσω μιας ομάδας που ονομάζεται «Orca Attack Reports», η οποία έχει 60.000 μέλη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των υπέρμαχων της χέβι μέταλ μουσικής παίζοντας full volume ανατολικοευρωπαϊκό thrash metal άλλαξε η συμπεριφορά των φαλαινών.

«Έκαναν τρεις προσεγγίσεις και έφυγαν μετά από 5 λεπτά χωρίς να κάνουν ζημιά», αναφέρει ένα από τα άτομα που συμμετέχει στη διαδικτυακή ομάδα.

Όταν ρωτήθηκε για συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει κανείς τις επιθέσεις από φάλαινες δολοφόνους, ένας άλλος χρήστης του Facebook πρόσθεσε: «Heavy metal, ή drum and bass. Έγινε δυνατά...»

Ωστόσο, ο Γερμανός ναύτης Florian Rutsch, ο οποίος χειρίζεται ένα καταμαράν για ταξίδια στην Ιβηρική Χερσόνησο, είπε στους New York Times ότι είχε δοκιμάσει μια παρόμοια μέθοδο και δεν είχε αποτέλεσμα.

Ο κ. Rutsch είπε ότι ένα κοπάδι από φάλαινες δολοφόνους χτύπησε τα πηδάλια του σκάφους του και απενεργοποίησε το τιμόνι του, παρά το γεγονός ότι είχε ρίξει άμμο στο νερό και έπαιζε χέβι μέταλ μουσική σε μια προσπάθεια να το αποτρέψει.

«Είναι τρομακτικό», είπε ο κ. Rutsch, ο οποίος χρειάστηκε να ρυμουλκήσει το σκάφος του αφού κάλεσε τις ισπανικές αρχές για βοήθεια.

«Κανείς δεν ξέρει τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί».

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε κάποιον να δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής Spotify που ονομάζεται "Metal for Orcas"



Πηγή: skai.gr

