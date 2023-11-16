«Χαιρετίζω το γεγονός ότι η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου αναλαμβάνει σήμερα τη συμμετοχή της Σουηδίας» ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην κοινή συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στην έδρα της Συμμαχίας με τον Πρόεδρο της Λετονίας, Έντγκαρ Ρίκεβιτς.

Ειδικότερα, ο κ. Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι η Συμμαχία «θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή όταν η Σουηδία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου αναλαμβάνει σήμερα τη συμμετοχή της Σουηδίας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρη σύμμαχο πολύ σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.