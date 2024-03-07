Περισσότερα όπλα και στήριξη στην Ουκρανία ζήτησε από το Βερολίνο ο Κάμερον

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Να συνεχίσουν να στηρίζουν μέχρι τέλους» την Ουκρανία κάλεσε από το Βερολίνο τις συμμαχικές χώρες ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τη Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ μετά από πολύωρη συνάντηση, ο λόρδος Κάμερον είπε πως η χώρα του «δεν έχει καμία αμφιβολία για την ικανότητα της Ουκρανίας να μάχεται και να αντιστέκεται σε αυτή τη ρωσική επιθετικότητα».

Πρόσθεσε όμως: «Πρέπει να ρωτήσουμε τους συμμάχους μας, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε;» και συμπλήρωσε ότι συζήτησε στο πλαίσιο αυτό με την ομόλογό του την πιθανότητα αποστολής γερμανικών πυραύλων τύπου Taurus στην Ουκρανία, απόφαση στην οποία φέρεται να αντιστέκεται ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Ο λόρδος Κάμερον σημείωσε πως αυτές είναι «κυριαρχικές αποφάσεις για κάθε χώρα», αλλά εκτίμησε πως «παίρνεις την ειρήνη με δύναμη, παίρνεις ειρήνη δείχνοντας πως ο Πούτιν δεν μπορεί να νικήσει, παίρνεις ειρήνη βοηθώντας τους Ουκρανούς με ό,τι χρειάζονται στο πεδίο της μάχης».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει ενότητα μεταξύ των δυτικών συμμάχων και ότι από την πλευρά του απλά αναφέρεται στη βρετανική εμπειρία που δείχνει πόσο αποτελεσματικά είναι για τους Ουκρανούς παρόμοια όπλα, όπως οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης πως έχουν διαψευστεί όσοι σε διαφορά στάδια έλεγαν πως ο Πούτιν θα θεωρήσει «κλιμάκωση» την παροχή όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία.

Επομένως, εκτίμησε, δεν υπάρχει τίποτα να σταματήσει τις συμμαχικές χώρες να βοηθήσουν την Ουκρανία να ανακτήσει εδάφη της.

«Όσο η Δύση δεν βρίσκεται σε μία κατάσταση που στρατιώτης του ΝΑΤΟ σκοτώνει Ρώσο στρατιώτη, δεν πρόκειται για κλιμάκωση», σχολίασε.

Το ταξίδι Κάμερον στο Βερολίνο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά από τη ρωσική υποκλοπή συνομιλίας Γερμανών αξιωματικών που αναφέρονταν σε παρουσία Βρετανών στρατιωτών στην Ουκρανία, κάτι που έχει προξενήσει εκνευρισμό στο Λονδίνο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης εκτενώς τον πόλεμο στη Γάζα, την παράνομη μετανάστευση και θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και συνεργασίας.



