ΕΕ: Παρατείνεται η αδασμολόγητη εισαγωγή ουκρανικών αγροτικών προϊόντων

Η Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα την παράταση, για έναν χρόνο, της πρόσβασης των Ουκρανών παραγωγών τροφίμων στις αγορές της ΕΕ, χωρίς να καταβάλλουν δασμούς, απορρίπτοντας τροπολογίες που θα έθεταν περιορισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να συνεχιστεί η αναστολή των δασμών και των ποσοστώσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κάτι που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου με 26 ψήφους υπέρ, 10 κατά και μία αποχή.

Ως απάντηση στις διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων αγροτών, η πρόταση εισάγει επίσης ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης» για τα πουλερικά, τα αυγά και τη ζάχαρη. Αυτό σημαίνει ότι οι δασμοί θα επιβληθούν και πάλι, εάν οι εισαγωγές ξεπεράσουν το μέσο επίπεδο του 2022 και του 2023. Ο στόχος είναι να καθησυχαστούν οι Πολωνοί αγρότες και οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι έχουν αποκλείσει από τον Νοέμβριο τις μεθοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία και λένε ότι αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τα φτηνότερα, ουκρανικά, εισαγόμενα προϊόντα.

Η Πολωνία ενδέχεται να επεκτείνει την απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών σιτηρών και σε άλλα προϊόντα.

Το Κίεβο λέει ότι έχει σταματήσει να εξάγει «ευαίσθητα» αγροτικά προϊόντα στην Πολωνία και ότι το 95% των εξαγωγών της Ουκρανίας γίνεται μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εισαγωγικοί δασμοί και οι ποσοστώσεις στα ουκρανικά αγροτικά προϊόντα ήρθησαν το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα εγκρίνει την παράταση την επόμενη εβδομάδα και θα ακολουθήσει η τελική υιοθέτησή της από τις χώρες μέλη.

Ευρωβουλευτές από κεντροδεξιά κόμματα, κυρίως από τη Ρουμανία και την Πολωνία, είχαν προτείνει πολλές τροπολογίες, όπου όμως απορρίφθηκαν. Η μεγαλύτερη ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, η COPA-COGECA, υποστήριξε ότι οι ευρωβουλευτές απογοήτευσαν τους αγρότες, απορρίπτοντας πιθανές βελτιώσεις στο καθεστώς εισαγωγών.

Η Επιτροπή ενέκρινε μια παρόμοια παράταση για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Μολδαβία.

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Τσεχία

Στο μεταξύ, Τσέχοι αγρότες έριξαν κοπριά σήμερα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης της χώρας, απέκλεισαν τους δρόμους της Πράγας με τρακτέρ και γιουχάισαν τον υπουργό Γεωργίας, προχωρώντας σε νέες κινητοποιήσεις καθώς ζητούν περισσότερη στήριξη από το κράτος και να σταματήσουν οι φτηνές εισαγωγές στην ΕΕ.

Αυτή ήταν η τρίτη κινητοποίηση των Τσέχων αγροτών από τα μέσα Φεβρουαρίου. Από νωρίς το πρωί, μπήκαν στην Πράγα εκατοντάδες τρακτέρ, αποκλείοντας τους δρόμους και διακόπτοντας την κυκλοφορία σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έριξαν κοπριά έξω από την έδρα της κυβέρνησης. Ένα άτομο συνελήφθη.

Οι αγρότες έκαναν στη συνέχεια πορεία πεζοί, φωνάζοντας «ντροπή». Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Μην μας παίρνετε τη δουλειά μας».

«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα αιτήματα των αγροτών. Όχι μόνο στην Τσεχία αλλά σε όλη την Ευρώπη παίζεται το μέλλον της γεωργίας», είπε ο 50χρονος αγρότης Ίβο Κάσαλ.

Ο υπουργός Γεωργίας Μάρεκ Βίμπορνι επέκρινε τη ρίψη κοπριάς στον δρόμο, αλλά όταν εμφανίστηκε για να απευθυνθεί στους αγρότες, τον διέκοψαν πολλές φορές, με επιφωνήματα αποδοκιμασίας.

Διαμαρτυρία και στα γαλλοϊσπανικά σύνορα

Περίπου 300 Γάλλοι και Ισπανοί αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους τη μεθοριακή διάβαση του Μπιριάτου, στη Χώρα των Βάσκων, απευθύνοντας «τελεσίγραφο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το οποίο ζητούν την κατάργηση όλων των φόρων στα αγροτικά καύσιμα.

Οι αγρότες έδωσαν διορία στην ΕΕ μέχρι την 1η Ιουνίου για να προχωρήσει στην εφαρμογή «μηδενικού φόρου» στο φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό, τη βενζίνη και το ντίζελ. «Έχουν δύο μήνες για να βρουν μια λύση, εμείς θα επιστρέψουμε στα αγροκτήματά μας αλλά θα είμαστε και πάλι εδώ αν χρειαστεί στις αρχές Ιουνίου», είπε ο Τιερί, ένας κτηνοτρόφος από τη Χώρα των Βάσκων.

Τα τρακτέρ, πάνω στα οποία είχαν τοποθετηθεί πανό με συνθήματα όπως «Κανένα εισόδημα» και «Όταν είσαι μικρός ονειρεύεσαι να γίνεις αγρότης, όταν μεγαλώσεις πεθαίνεις από την πείνα», παρέμειναν σταθμευμένα επί ώρες στον αυτοκινητόδρομο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας.

«Είναι η πρώτη φορά που κινητοποιούμαστε από κοινού και πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία» σχολίασε ένας Ισπανός αγρότης, ο Χοσέμπα Παγακαντιθάμπαλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

