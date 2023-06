Τρομακτικό δυστύχημα με τρενάκι σε λούνα παρκ στη Στοκχόλμη - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με τρενάκι στο λούνα παρκ Grona Lund στη σουηδική πρωτεύουσα την Κυριακή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TT, επικαλούμενο εκπρόσωπο του πάρκου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός SVT, επικαλούμενος αυτόπτες μάρτυρες, είπε ότι το τρενάκι της Jetline του πάρκου εκτροχιάστηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια μιας βόλτας.

Το ατύχημα συνέβη στο Grona Lund, το παλαιότερο λούνα παρκ τις Σουηδίας καθώς ιδρύθηκε το 1883 και από τις εγκαταστάσεις έχουν περάσει ακόμα και αστέρες του Χόλιγουντ.

