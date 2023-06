Συγγραφέας παιδικού βιβλίου ο διαβόητος Πριγκόζιν

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, που εξέτισε εννέα χρόνια φυλάκιση για κλοπή, παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές και κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, σίγουρα δεν είναι κάποιος που συνήθως συνδέεται με την παιδική λογοτεχνία, γράφουν οι The Moscow Times.

Ήταν το 2004 που ανέλαβε τη συγγραφή ενός παιδικού βιβλίου με τα δύο μικρά παιδιά του, Πωλίνα και Πάβελ. Δημοσιεύτηκαν μόνο μερικές χιλιάδες αντίτυπα και πιθανότατα δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

