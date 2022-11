Στο σκοτάδι 7 εκατ. σπίτια σε όλη την Ουκρανία από το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εν μέσω συνεδρίασης G20 - Προειδοποιήσεις και για νέους βομβαρδισμούς

«Κρίσιμη» η ενεργειακή κατάσταση στη χώρα - Η Ρωσία εκτόξευσε «περίπου» 100 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας σήμερα την ίδια ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση της G20 - Ενδείξεις πως Κίνα και Ινδία αρχίζουν να απομακρύνονται από τη Ρωσία

Επτά εκατομμύρια σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη την Ουκρανία σήμερα, μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, πάνω από 100 σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, λίγη ώρα μετά την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη G20 και λίγες μόνο ημέρες μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα. Οι σειρήνες πολέμου ήχησαν νωρίς το μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία στέλνοντας τους πολίτες στα καταφύγια. Από τις ρωσικές επιθέσεις, δύο συγκροτήματα πολυκατοικιών χτυπήθηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Μάλιστα από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει και η Μολδαβία.

Parts of Moldova are experiencing power outages as a result of Russia's missiles hitting Ukrainian cities & vital infrastructure.



Every bomb falling on Ukraine is also affecting Moldova and our people.



We call on Russia to stop the destruction now. — Nicu Popescu (@nicupopescu) November 15, 2022

«Κρίσιμη» η ενεργειακή κατάσταση στη χώρα

Η ουκρανική προεδρία, χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη» καθώς από τις νέες ρωσικές επιθέσεις προκλήθηκαν και πάλι ζημιές σε τουλάχιστον 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις βυθίζοντας το μισό Κίεβο στο σκοτάδι, όπως δήλωσε ο Κίρυλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου. «Οι ηλεκτρολόγοι μας κάνουν τα πάντα για να επανασυνδέσουν το τροφοδοτικό το συντομότερο δυνατό» επισήμανε.

Στην πόλη Λβιβ, όπου ακούγονταν εκρήξεις ακόμα και αργά το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι το 80% της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα μετά την επίθεση.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε στο Telegram ο Τιμόσενκο. Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, είναι «εξαιρετικά δύσκολη». «Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Ουκρανοί είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πολίτες σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας όπως στη Χερσώνα συλλέγουν νερό από τον ποταμό Ντνίπρο φοβούμενοι πως εκτός από διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα υπάρξουν και προβλήματα στην υδροδότηση τις επόμενες ώρες.

Λόγω των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση ακόμα και οι σειρήνες αεροπορικών βομβαρδισμών είναι σε πολλές περιοχές απενεργοποιημένες.

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου, Ukrenergo, ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές και ότι πραγματοποιούνται έκτακτες διακοπές ρεύματος για «όλες τις κατηγορίες καταναλωτών» σε αυτές τις περιοχές. Ανακοίνωσε επίσης ειδικές διακοπές έκτακτης ανάγκης στο Κίεβο.

Οι (Ρώσοι) προσπαθούν ξανά να σβήσουν τα φώτα στη χώρα. Οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της νέας μεγάλης πυραυλικής επίθεσης. Η επίθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την πλήρη έκταση της ζημιάς, υπάρχει «είσοδος» στις υποδομές μας σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά η πιο δύσκολη κατάσταση είναι στις βόρειες και κεντρικές περιοχές. Από την άποψη αυτή, έχουν θεσπιστεί εκεί εξ ολοκλήρου έκτακτες διακοπές σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Στην πόλη του Κιέβου, έχουν θεσπιστεί ειδικά προγράμματα διακοπών ρεύματος έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε μείνετε στο καταφύγιο και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με όσους δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!» δήλωσε η εταιρεία Ukrenergo.

Προβλήματα και στο διαδίκτυο

Παράλληλα, η Netblocks, η οποία παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη συνδεσιμότητα σε όλο τον κόσμο, λέει ότι η Ουκρανία «βιώνει αυτήν τη στιγμή μια μεγάλη διακοπή του Διαδικτύου».

Το Netblocks έγραψε στο Twitter ότι «οι ζωντανές μετρήσεις δείχνουν την εθνική συνδεσιμότητα να βρίσκεται στο 67% σε σύγκριση με τα προηγούμενα επίπεδα. Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αναφορών για μια από τις πιο έντονες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις μέχρι σήμερα».

Μπαράζ επιθέσεων σε πολλές περιοχές

Κίεβο, Πολτάβα, Μικολάιβ, Ντνίπρο Τσερνίχιβ, Χάρκοβο, Λβιβ και Οδησσός είναι από τις περιοχές που δέχτηκαν ρωσικές επιθέσεις. Η Ρωσία εκτόξευσε «περίπου» 100 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας σήμερα. «Περίπου εκατό πύραυλοι εκτοξεύθηκαν (...) από την Κασπία Θάλασσα, τη (ρωσική) περιοχή Ροστόφ" και επίσης "από τη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε ο Γιούρι Ιγκνάτ στην ουκρανική τηλεόραση, διευκρινίζοντας πως "μέχρι τώρα, δεν έχει καταγραφεί η χρήση επιθετικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών)».

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις πολλοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις ωστόσο, μερικοί βρήκαν το στόχο τους προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι κάτοικοι βρίσκονται από το μεσημέρι στα καταφύγια μετά και την έκκληση των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι είναι πιθανό η χώρα να δεχτεί και νέα ρωσικά πλήγματα, αλλά όπως είπε «θα επιβιώσουμε». Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι 85 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον της Ουκρανίας κι άλλοι 20 αναμενόταν να χτυπήσουν τη χώρα. Για το λόγο αυτό προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Καταδικάζουν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν σθεναρά τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία την Τρίτη, λέγοντας ότι φαίνεται να έπληξαν κτήρια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Κιέβου και αλλού στη χώρα, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Δεν αφήνουμε να περάσει απαρατήρητο το ότι, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες της G20 συναντώνται στο Μπαλί για να συζητήσουν θέματα σημαντικής σημασίας για τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Ρωσία απειλεί και πάλι αυτές τις ζωές και καταστρέφει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας», είπε ο Σάλιβαν σε δήλωση. «Αυτά τα ρωσικά πλήγματα θα βοηθήσουν απλώς στην εμβάθυνση των ανησυχιών μεταξύ της G-20 σχετικά με τον αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο του πολέμου του Πούτιν».

Με τη σειρά του και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασε τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας και δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας «όσο χρειαστεί».

Σε ένα tweet, ο Μπλίκεν ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμρ Ζελένσκι «επέδειξε ξανά ηγετικό ρόλο σήμερα κάνοντας σαφές ότι είναι έτοιμος για διπλωματία προς ένα δίκαιο τέλος του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία».

Η απάντηση από τη Μόσχα «ήταν άλλο ένα κύμα πυραύλων», είπε, προσθέτοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν θα σπάσουν τη βούληση της Ουκρανίας, θα είμαστε με την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί.»

.@ZelenskyyUA demonstrated leadership again today by making clear he is prepared for diplomacy toward a just end to the war Russia started. Russia's response was another wave of missiles. These attacks will not break Ukraine’s will—we will be with Ukraine for as long as it takes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε ότι οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία καταδεικνύουν την «αδυναμία» του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν .

The callous targeting of Ukrainian cities with more sickening missile attacks today shows only Putin’s weakness.



Putin is losing on the battlefield and – as we saw today at the G20 – diplomatically too.



#PutinMustFail. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 15, 2022

Ενδείξεις πως Κίνα και Ινδία αρχίζουν να απομακρύνονται από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, Κίνα και Ινδία φέρεται να αρχίζουν να απομακρύνονται σταδιακά από τη Ρωσία. Και οι δύο χώρες έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί τη Μόσχα αλλά παράλληλα, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τη σύγκρουση.

Ένα προσχέδιο ανακοινωθέντος της G20 ανέφερε ότι «τα περισσότερα μέλη καταδίκασαν σθεναρά τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φαινομενικά άσκησε μια συγκαλυμμένη κριτική για τις ενέργειες της Ρωσίας. Σε μια ομιλία του στη σύνοδο κορυφής στο Μπαλί, ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε κατά της «οπλοποίησης» των τροφίμων και της ενέργειας, σχόλια που θα θεωρηθούν ευρέως ότι απευθύνονται στο Κρεμλίνο.

«Πρέπει να αντιταχθούμε σθεναρά στην πολιτικοποίηση, την εργαλειοποίηση και τον οπλισμό των προβλημάτων τροφίμων και ενέργειας», είπε ο Σι.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανέφερε για ακόμα μία φορά σήμερα: «Έχω πει επανειλημμένα ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στο δρόμος της κατάπαυσης του πυρός και της διπλωματίας στην Ουκρανία».

Οι εμφανείς ανεπαίσθητες αλλαγές στη γλώσσα που χρησιμοποιούνται από την Κίνα και την Ινδία θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν δυνητικά εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στη γεωπολιτική δυναμική γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το skynnews.

Ζελένσκι και Λαβρόφ στη G20

Για πολλούς αναλυτές το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων έρχεται όχι μόνο για λόγους εκδίκησης από την πλευρά της Μόσχας για την αποχώρηση από την Χερσώνα αλλά και για αποπροσανατολιστεί ο ρωσικός λαός από τις ήττες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγη μόνο ώρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαφρόφ μίλησαν στη Σύνοδο G20. Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δέκα προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Συγκεκριμένα, τη χαρακτήρισε ως «ουκρανική φόρμουλα».

Η «ουκρανική φόρμουλα» για την ειρήνη, περιλαμβάνει τις εξής προτάσεις:

1. Ασφάλεια με τα πυρηνικά

2. Επισιτιστική ασφάλεια

3. Ενεργειακή ασφάλεια

4. Απελευθέρωση όλων των κρατουμένων και των απελαθέντων

5. Εφαρμογή του Χάρτη του ΟΗΕ και αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και της παγκόσμιας τάξης

6. Απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και διακοπή όλων των εχθροπραξιών

7. Αποκατάσταση της Δικαιοσύνης

8. Αντιστροφή της καταστροφής του περιβάλλοντος

9. Αποτροπή κλιμάκωσης

10. Καθορισμός του τέλος του πολέμου

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών πέταξε το μπαλάκι των διαπραγματεύσεων για ακόμα μία φορά στην Ουκρανία κατηγορώντας την πως εκείνη είναι που αρνείται να διαπραγματευτεί και όχι η Ρωσία

«Έχουμε επιβεβαιώσει επανειλημμένα μέσω του προέδρου μας ότι δεν αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε. Εάν κάποιος αρνείται να διαπραγματευτεί, είναι η Ουκρανία. Όσο περισσότερο συνεχίζει να αρνείται [το καθεστώς του Κιέβου], τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία» ξεκαθάρισε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

