Ένας άνδρας ενδέχεται να αποκτήσει και πάλι τη δυνατότητα να κινεί το ένα από τα χέρια του, που παρέλυσαν μετά τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα, χάρη σε μια πρωτοποριακή μεταμόσχευση νεύρων από το εν μέρει ακρωτηριασμένο πόδι του.

Οι χειρουργοί στο Νοσοκομείο της Πόλης του Τορίνο (CTO) μεταμόσχευσαν τμήμα του ισχιακού νεύρου του 55χρονου άνδρα στο βραχιόνιο πλέγμα, το δίκτυο των νεύρων που συνδέουν τη σπονδυλική στήλη με τον ώμο, το μπράτσο και το χέρι. «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος μεταφέρει το ισχιακό νεύρο στο βραχιόνιο πλέγμα» ανέφερε ο Πάολο Τιτόλο, ο ένας από τους χειρουργούς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

Ο Μαρτσέλο Γκαβίλιο, ένας 55χρονος εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, χτυπήθηκε από ένα μηχανάκι πριν από πέντε μήνες, ενώ πήγαινε στη δουλειά του με το μοτοποδήλατό του. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακρωτηριάσουν μέρος του αριστερού ποδιού του ενώ, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στο βραχιόνιο πλέγμα, παρέλυσαν τα χέρια του.

Επειδή δεν χρειαζόταν πλέον το τμήμα του ισχιακού νεύρου που ήλεγχε το αριστερό του πόδι, οι γιατροί έκριναν ότι θα μπορούσαν να το μεταφέρουν στον ώμο του, ώστε να αποκατασταθεί, ενδεχομένως, η κίνηση στο ένα από τα χέρια του. Η εγχείριση πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου. Ο Γκαβίλιο θα χρειαστεί περίπου 5 μήνες μετεγχειρητικής φροντίδας μέχρι να φανεί εάν το πείραμα πέτυχε. Προς το παρόν, δεν μπορεί να κινήσει καθόλου τα χέρια του.

Η μεταφορά νεύρων δεν είναι κάτι καινούριο, όμως δεν έχει ξαναγίνει μεταμόσχευση ενός νεύρου που ελέγχει το πόδι σε τμήμα του σώματος που ελέγχει το χέρι. «Πιστεύουμε ότι είναι πρωτοποριακή επέμβαση επειδή, εάν λειτουργήσει, σημαίνει ότι η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι τέτοια που μπορεί να ελέγξει και άλλα μέρη του σώματος, ενώ επίσης ανοίγει νέο πεδίο έρευνας στις νευροεπιστήμες», είπε ο Τιτόλο.

Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί εν μέρει η λειτουργία στο ένα χέρι, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να βοηθά το άλλο χέρι για να κάνει διάφορα πράγματα, πρόσθεσε.

Η διαδικασία αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας τετραετούς έρευνας που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση Injury. Ο Γκαβίλιο, ο ασθενής, είπε ότι δεν σκέφτηκε καθόλου την πρωτοποριακή πλευρά της επέμβασης, μόνο ότι θα έπρεπε να αδράξει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. «Σκέφτηκαν να βασιστώ σε μια ομάδα πολύ καλών γιατρών για να μπορέσω να κινήσω και πάλι το χέρι μου λιγάκι», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.