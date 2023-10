Νεκρή 13χρονη Βρετανίδα από την επίθεση της Χαμάς - Ήταν μεταξύ των αγνοουμένων Κόσμος 11:57, 17.10.2023 linkedin

Η 13χρονη Γιαχέλ βρισκόταν στο κιμπούτς Μπε'ερί, όπου εξ αρχής ήταν γνωστό πως οι ένοπλοι της Χαμάς είχαν σκοτώσει τη μητέρα της Λιάν