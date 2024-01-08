Στο Μπανγκλαντές η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα εξασφαλίζει 5η θητεία στις εκλογές χωρίς αντίπαλο

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, η Σέιχ Χασίνα, εξασφάλισε χθες Κυριακή όπως ήταν δεδομένο πέμπτη θητεία στις εκλογές, από τις οποίες απείχε η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλλοντας «παρωδία».

Αν και η κυρία Χασίνα, στην εξουσία από το 2009, πιστώνεται πως έφερε ταχεία οικονομική ανάπτυξη στη χώρα με τον όγδοο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, που μαστιζόταν άλλοτε από την ακραία φτώχεια, η κυβέρνησή της κατηγορείται για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανελέητη καταστολή της αντιπολίτευσης.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος του Μπανγκλαντές (AL), το κόμμα της πρωθυπουργού, εξασφάλισε περί τα τρία τέταρτα των εδρών του κοινοβουλίου, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Τα πλήρη επίσημα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα.

Αφού ψήφισε στην πρωτεύουσα Ντάκα, η πρωθυπουργός Χασίνα κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες υποσχόμενη «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές.

Ταυτόχρονα στηλίτευσε το ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), αποφάσισε να απέχει, και το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση».

Από την πλευρά του το BNP κατήγγειλε τη χθεσινή «παρωδία εκλογών», ενώ από την ψηφοφορία απείχαν και άλλες παρατάξεις, που αποδεκατίστηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας κύματος μαζικών συλλήψεων.

Ανάμεσα στους υποψήφιους του κυβερνώντος κόμματος που εκλέγονται είναι ο Σακίμπ αλ Χασάν, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ —του δημοφιλέστερου αθλήματος στη χώρα—, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος πρακτικά δεν είχε αντιπάλους στις εκλογικές περιφέρειες που διεκδικούσε. Ωστόσο δεν παρουσίασε υποψήφιους σε κάποιες, με προφανή σκοπό να αποφευχθεί μονοκομματικό κοινοβούλιο, που θα θεωρείται απλά όργανο του μοναδικού κόμματος.

«Ντροπή»

Ο επικεφαλής της εθνικής εκλογικής επιτροπής Χαμπιμπούλ Αουάλ εκτίμησε χθες πως η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό περί το 40%.

Πολλοί πολίτες που ρωτήθηκαν σχετικά είπαν πως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία, αφού το αποτέλεσμα ήταν δεδομένο εκ των προτέρων.

«Γιατί να πάω να ψηφίσω όταν συμμετέχει το ένα κόμμα κι όχι το άλλο;» διερωτήθηκε ο Μοχάμεντ Σαϊντούρ, οδηγός μοτοταξί, 31 ετών.

«Ξέρουμε όλοι ποια θα νικήσει», υπερθεμάτισε η Φαρχάνα Μανίκ, 27χρονη φοιτήτρια.

Ο ηγέτης του BNP Τάρικ Ραχμάν κατήγγειλε νοθεία, υποστηρίζοντας πως κάλπες έφθασαν γεμάτες σε εκλογικά τμήματα.

«Αυτό που έγινε δεν είναι εκλογές, είναι ντροπή», έκρινε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης από το Λονδίνο, όπου ζει εξόριστος από το 2008, προσθέτοντας πως είδε «βίντεο και φωτογραφίες» που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες.

Πολυάριθμες μαρτυρίες έκαναν λόγο για διάφορες μορφές πιέσεων, ως και εκβιασμών, από τις αρχές για να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν την κυβερνητική παράταξη.

Ορισμένοι ψηφοφόροι είπαν πως δέχθηκαν απειλές πως θα κατασχεθούν οι κάρτες με τις οποίες παίρνουν επιδόματα αν δεν ψηφίσουν Λαϊκό Σύνδεσμο.

«Μου είπαν πως αφού μας ταΐζει η κυβέρνηση, πρέπει να την ψηφίσουμε», εξήγησε ψηφοφόρος 64 ετών στην περιφέρεια Φαριντπούρ (κεντρικά).

Μαζικές συλλήψεις

Το BNP και άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης οργάνωσαν πέρυσι διαδηλώσεις απαιτώντας την παραίτηση της πρωθυπουργού και να αναλάβει ουδέτερη, υπηρεσιακή κυβέρνηση, για να οργανώσει και να επιβλέψει τις εκλογές. Μάταια.

Κάπου 25.000 μέλη και στελέχη της αντιπολίτευσης, ανάμεσά τους το σύνολο της ηγεσίας του BNP εντός της χώρας, συνελήφθησαν στο πλαίσιο κύματος καταστολής έπειτα από τις διαδηλώσεις της περασμένης χρονιάς. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία ή υπό κράτηση, σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει κάνει λόγο για 11.000 συλλήψεις.

Σχεδόν 700.000 αστυνομικοί και έφεδροι, όπως και 100.000 στρατιωτικοί, αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές κατηγορούνται εδώ και χρόνια πως κάνουν χρήση υπέρμετρης βίας, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση.

Μετά την επιστροφή της στην εξουσία το 2009, η κυρία Χασίνα, 76 ετών, ενίσχυσε την εξουσία της, ενώ κέρδισε άλλες δυο εκλογικές αναμετρήσεις, που όμως αμαυρώθηκαν από παρατυπίες και καταγγελίες για νοθεία.

Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε για καιρό χάριζε στη Σέιχ Χασίνα υψηλή δημοτικότητα. Όμως οι δυσκολίες για τους πολίτες πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα, με τις τιμές των περισσότερων βασικών αγαθών να έχουν απογειωθεί και τη χώρα να υφίσταται γενικευμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης το 2022.

