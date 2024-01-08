Η ΥΠΕΞ της Γερμανίας καλεί το Ισραήλ να κάνει μια "λιγότερο εντατική" στρατιωτική επιχείρηση

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε την Κυριακή το Ισραήλ να επιδείξει περισσότερη αυτοσυγκράτηση στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πιστεύοντας ότι είναι απαραίτητη μια "λιγότερο εντατική διαχείριση των επιχειρήσεων".

"Τα δεινά πολλών αθώων ανθρώπων δεν μπορούν να συνεχίζονται έτσι. Χρειαζόμαστε μια λιγότερο εντατική διεξαγωγή των επιχειρήσεων", δήλωσε η υπουργός στους δημοσιογράφους, μετά τις επαφές με τον Ισραηλινό ομόλογό της Ισραέλ Κατς και τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

"Είναι όλο και πιο σαφές ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους άμαχους στη Γάζα. Πρέπει να βρει τρόπους να καταπολεμήσει τη Χαμάς χωρίς να υποφέρουν πολλοί Παλαιστίνιοι", πρόσθεσε.

Η Γερμανία υποστηρίζει άνευ όρων το Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου που ξέσπασε κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εν είδει αντιποίνων για την πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

"Επανέλαβα τη διαβεβαίωσή μου: η χώρα σας μπορεί να βασίζεται στην αλληλεγγύη μας για την καταπολέμηση της τυφλής τρομοκρατίας που θέλει να σβήσει το Ισραήλ από τον χάρτη. Αν η Χαμάς δεν συνέχιζε με φανατισμό αυτή την παράλογη μάχη, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό", δήλωσε η Μπέρμποκ.

Ωστόσο, η Γερμανίδα υπουργός δήλωσε ότι "είπε ξεκάθαρα" στους συνομιλητές της πως πρέπει να λάβουν υπόψη όλες τις πτυχές: "τον τρόπο με τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, τον τρόπο με τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση σκέφτεται τι θα γίνει μετά, τον τρόπο με τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα δεινά των Παλαιστινίων, όλα αυτά επηρεάζουν την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ".

Η υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης για τις εκκλήσεις δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών για την επιστροφή Εβραίων εποίκων στη Γάζα και τη "μετανάστευση" των Παλαιστινίων.

Είναι "αμετάκλητο ότι η Γάζα ανήκει στους Παλαιστίνιους", δήλωσε η Μπέρμποκ. "Δεν πρέπει να διωχθούν από τη Γάζα".

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης αυτής επίσκεψης στη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, η Γερμανίδα αξιωματούχος αναμένεται να συναντήσει επίσης τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τον Παλαιστίνιο ομόλογό της Ριγιάντ αλ-Μαλίκι. Στη συνέχεια, η Μπέρμποκ θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο όπου θα συναντήσει τον ομόλογό της Σάμεχ Σούκρι, και στη συνέχεια στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

