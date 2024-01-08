Αεροπορική επιδρομή πλήττει χωριό στη βόρεια Μιανμάρ- 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εναντίον χωριού στη βορειοδυτική Μιανμάρ, μετέδωσαν χθες Κυριακή μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Στη Μιανμάρ μαίνονται ολοένα πιο σκληρές εχθροπραξίες, καθώς η στρατιωτική χούντα αναμετράται με αντιπάλους της στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας.

Οι επιδρομές έπληξαν χωριό της δημοτικής ενότητας Χαμπάτ, στην περιφέρεια Τάμου, χθες περί τις 10:15 (τοπική ώρα· 06:15 ώρα Ελλάδας).

Δημοσιεύματα στον Τύπο κάνουν λόγο για δεκαπέντε νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και είκοσι τραυματίες. Όμως δυο αυτόπτες μάρτυρες, άνδρας και γυναίκα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν για την ασφάλειά τους, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο απολογισμός είναι βαρύτερος.

«Σκοτώθηκαν δεκαεννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά», είπε ο άνδρας, προσθέτοντας πως είδε καταδιωκτικό-βομβαρδιστικό της στρατιωτικής χούντας να πετάει πάνω από το χωριό κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες βόμβες είχαν στόχο τις δυο εκκλησίες του χωριού. Δεύτερη ρίψη έγινε καθώς κόσμος έσπευδε να φύγει από τους χώρους λατρείας για να γλιτώσει.

«Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν έξω από τις εκκλησίες, καθώς έτρεχαν να σωθούν», εξήγησε.

Συνολικά, το αεροσκάφος έριξε έξι βόμβες, διευκρίνισε ο άνδρας.

«Είχαν στόχο τις δυο εκκλησίες, όμως έπεσαν στο εξωτερικό κι έπληξαν σπίτια», πρόσθεσε.

Άλλη βόμβα έπεσε κοντά στο σχολείο, επισήμανε.

Απεναντίας, κρατικά ΜΜΕ επέμειναν πως οι πληροφορίες περί αεροπορικής επιδρομής στην κοινότητα είναι «ψευδείς», με το MRTV να διαβεβαιώνει πως κανένα στρατιωτικό αεροσκάφος δεν επιχείρησε στην περιοχή χθες.

Το χωριό τελεί υπό τον έλεγχο ομάδας των Δυνάμεων Άμυνας του Λαού (ΔΑΛ), μιας από τις πολλές οργανώσεις τις οποίες σχημάτισαν πολίτες που πήραν τα όπλα για να πολεμήσουν τη στρατιωτική χούντα.

Ο στρατός χαρακτηρίζει τις οργανώσεις αυτές «τρομοκρατικές».

Το ζευγάρι που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο αριθμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κλινική στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

