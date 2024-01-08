Η Γερμανία πλέον διατεθειμένη να εγκρίνει την πώληση Eurofighter στη Σαουδική Αραβία

Η Γερμανία είναι πλέον διατεθειμένη να επιτρέψει την πώληση περισσότερων αεροσκαφών Eurofighter στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε χθες Κυριακή η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, αναγγέλλοντας την άρση γερμανικού βέτο το οποίο εμποδίζει την εκτέλεση σύμβασης συναφθείσας πριν από χρόνια.

«Δεν μας βλέπουμε, ως γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να εναντιωνόμαστε στις βρετανικές βλέψεις για περισσότερα Eurofighter», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ισραήλ, επισημαίνοντας τον κατ’ αυτήν εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει το Ριάντ στην κρίση ασφαλείας στην Εγγύς Ανατολή έπειτα από την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γερμανία πάγωσε τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στα τέλη του 2018, που αποδόθηκε απευθείας στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, εμποδίζοντας έτσι να προχωρήσει μεγάλη παραγγελία για 48 Eurofighter Typhoon, η οποία είχε υπογραφτεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης του πρίγκιπα στο Λονδίνο πριν από χρόνια.

Το Eurofighter αποτελεί καρπό κοινοπραξίας της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, στην οποία συμμετέχουν οι βιομηχανίες BAE Systems, Airbus και Leonardo.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Ισραήλ, η κυρία Μπέρμποκ σημείωσε πως η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ δεν εγκατέλειψαν «την πολιτική εξομάλυνσης» των σχέσεών τους μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου. «Το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναχαιτίζει πλέον πυραύλους που εκτοξεύονται από τους Χούθι εναντίον του Ισραήλ το υπογραμμίζει και είμαστε ευγνώμονες», συνέχισε. «Το γεγονός ότι η σαουδαραβική πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί Eurofighter σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι ακριβώς μυστικό», συμπλήρωσε η υπουργός Εξωτερικών.

Η Σαουδική Αραβία «συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην ασφάλεια του Ισραήλ, ακόμη κι αυτές τις μέρες, και συμβάλλει στην αποτροπή του κινδύνου περιφερειακής ανάφλεξης», έκρινε.

Το εμπάργκο της Γερμανίας προκαλεί εκνευρισμό εδώ και χρόνια στους εταίρους της, ειδικά στη Βρετανία και στη Γαλλία.

Η θέση αυτή, που υιοθετήθηκε επί των ημερών της συντηρητικής Άγγελας Μέρκελ στην καγκελαρία, ενεγράφη στην προγραμματική συμφωνία του συνασπισμού SPD/Πρασίνων/FDP του καγκελάριου Όλαφ Σολτς· οι οικολόγοι —το κόμμα της κυρίας Μπέρμποκ— ήταν πολύ αυστηροί ως προς την απαγόρευση αυτή, εξαιτίας επίσης του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο στην Υεμένη.

Όμως «ο κόσμος, ιδιαίτερα εδώ στη Μέση Ανατολή, έχει γίνει εντελώς διαφορετικό μέρος μετά την 7η Οκτωβρίου», δικαιολόγησε η κυρία Μπέρμποκ χθες.

Οι τόνοι ανέβηκαν ξανά πρόσφατα για τη συμπεριφορά του Βερολίνου, με τον πρόεδρο της Airbus, τον Γκιγιόμ Φορί, να κρίνει πως πάγωμα των πωλήσεων πλήττει την «αξιοπιστία» της Γερμανίας έναντι των εταίρων της.

