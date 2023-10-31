Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε σήμερα μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιταλίας, προκαλώντας την υπερχείλιση της λίμνης του Κόμο. Στο Μιλάνο, ισχυρή νεροποντή προκάλεσε την διακοπή της λειτουργίας της γραμμής «τρία» του μετρό και των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, ενώ υπερχείλισε ο παραπόταμος Σέβεζο.

Severe flooding in Milan, Italy, on October 31, 2023, attributed to intense rainfall. pic.twitter.com/3liaqODXfA October 31, 2023

Στην Βενετία, οι συνέπειες του φαινομένου της παλίρροιας περιορίστηκαν χάρη στα τεχνητά φράγματα του συστήματος «Μόζε», τα οποία υψώθηκαν για να προστατεύσουν την Γαληνοτάτη στη διάρκεια της νύχτας.

H κακοκαιρία στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια προκάλεσε τη μερική κατάρρευση δύο γεφυρών, έξω από τις πόλεις Πάρμα και Πιατσέντσα. Τα ορμητικά νερά φέρονται να παρέσυραν έναν άνδρα, ο οποίος είχε μόλις βγει από το σπίτι του. Στην ευρύτερη περιοχή της Πιατσέντσα, εκκενώθηκαν περίπου 20 σπίτια που είχαν πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία στην Ιταλία θα συνεχιστεί το επόμενο δεκαήμερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

