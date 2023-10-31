Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άλλους 300 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών ειδικοί στις επικοινωνίες και στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ δήλωσε ότι οι στρατιώτες θα αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν θα είναι στο Ισραήλ.

«Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν τις περιφερειακές προσπάθειες αποτροπής και να ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητες προστασίας των δυνάμεών μας», δήλωσε ο Ράιντερ.

Πρόσθεσε ότι αυτόν τον μήνα σημειώθηκαν 27 επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία. Ειδικότερα, τις δύο τελευταίες εβδομάδες, οι αμερικανικές δυνάμεις δέχθηκαν επιθέσεις 14 φορές στο Ιράκ και 9 φορές στη Συρία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

