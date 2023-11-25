Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: 14 Ισραηλινοί και 42 Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν σήμερα

Δεκατέσσερις όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, όπως και 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινικού κινήματος η οποία περιλαμβάνει και την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες 13 Ισραηλινοί όμηροι -γυναίκες και παιδιά- επέστρεψαν σπίτια τους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστίνιων κρατουμένων, γυναικών και παιδιών.

#BREAKING Israeli official source says Hamas to release 14 hostages Saturday pic.twitter.com/htFgrPmD7K — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2023

Μέχρι στιγμής η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τηρείται.

#BREAKING Israeli authorities say 42 prisoners to be released Saturday under truce deal pic.twitter.com/eaSYveuWxA — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2023

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Schneider αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων παιδιών και των τεσσάρων γυναικών που μεταφέρθηκαν εκεί μετά την απελευθέρωσή τους, χθες, από τη Χαμάς είναι καλή. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα οκτώ άτομα βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσκομείου και παρακολουθούνται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Hamas fighters have released a video showing them transferring hostages over to the Red Cross authorities as part of a truce deal.



Latest: https://t.co/SC4wqF0md1 pic.twitter.com/zIqf8xyT1j — Sky News (@SkyNews) November 24, 2023

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου· η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

Freed from captivity: The Israeli hostages released by Hamas



Read more 🔗 https://t.co/Wn3SDwsmBA — Sky News (@SkyNews) November 25, 2023

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες πως έλαβαν τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

«Γυρίζω σπίτι»

Στο Τελ Αβίβ, χαμογελαστά πρόσωπα ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι προβάλλονταν χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρόσοψη του μουσείου Τέχνης, μαζί με τις λέξεις «γυρίζω σπίτι».

Κοντά στο νοσοκομείο Πέταχ Τικβά, σε προάστιο του Τελ Αβίβ, κόσμος επευφημούσε κι ανέμιζε σημαίες του Ισραήλ καθώς πλησίαζαν δυο ελικόπτερα που μετέφεραν ομήρους που απελευθερώθηκαν.

«Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους ενήλικους που φθάνουν, είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε ο Νόα Χαλπέρν, που πήγε οικογενειακώς επιτόπου. «Θέλουμε όλοι να γυρίσουν σπίτια τους σώοι και αβλαβείς».

A convoy of International Red Cross transported 13 Israeli women and children in exchange for 39 Palestinian women and teenagers during a temporary four-day ceasefire between Israel and Hamas militants https://t.co/zAWRJ6Gntb pic.twitter.com/tSVTcCzygt — Reuters (@Reuters) November 25, 2023

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από τους μαχητές της Χαμάς όταν εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδό τους σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουν όλοι στο Ισραήλ.

«Είμαι ευτυχής που ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Επιτρέπεται να αισθάνεσαι χαρά, επιτρέπεται να δακρύσεις. Είναι ανθρώπινο», είπε ο Γιόνι Άσερ, που υποδέχθηκε τη σύζυγό του Ντορόν και τις δυο κόρες τους, δύο και τεσσάρων ετών, σε βίντεο που διένειμε το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αλλά δεν θα το γιορτάσω, δεν θα γιορτάσω προτού και οι τελευταίοι όμηροι να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του έχασε τη μητέρα της όταν έγινε η επίθεση, ενώ ο αδελφός του και ο σύντροφος της πεθεράς του παραμένουν ακόμη όμηροι. «Μας περιμένουν ακόμη δύσκολες μέρες», είπε.

Αγαλλίαση στη Δυτική Όχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης όταν επέστρεψαν αποφυλακισθέντες παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισραήλ κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας, όπως στη Μπεϊτούνια, και βορειότερα, στον καταυλισμό προσφύγων της Νάμπλους.

The Israeli military has fired tear gas and stun grenades at crowds in the West Bank - as they celebrated the release of Palestinian prisoners in a hostage deal



Read more 🔗 https://t.co/JbpWXScyxD — Sky News (@SkyNews) November 25, 2023

Με συνθήματα, κάτω από πυροτεχνήματα, μέσα σε μια θάλασσα σημαίες της Παλαιστίνης και παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου λάβαρου της Χαμάς, αποφυλακισμένοι αγκάλιαζαν τις οικογένειές τους, με αρκετούς να κλαίνε στις αγκαλιές συγκινημένων δικών τους.

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενη από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, είχε απαγορευθεί αντίθετα οποιοσδήποτε εορτασμός. Στο οικογενειακό σπίτι της στη συνοικία Μπέιτ Χανίνα, η Μάρα Μπακίρ, 24 ετών, που πέρασε οκτώ χρόνια στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας ισραηλινού συνοριοφύλακα, έδινε τη μια συνέντευξη πίσω από την άλλη.

«Είμαι ευτυχής, αλλά η απελευθέρωσή μου έγινε με τίμημα το αίμα των μαρτύρων», είπε, αναφερόμενη στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. «Πέρασα το τέλος της παιδικής μου ηλικίας και την εφηβεία μου στη φυλακή, μακριά από τους γονείς μου (...) αλλά έτσι είναι τα πράγματα με το κράτος που μας καταπιέζει και δεν αφήνει κανέναν μας ήσυχο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου στην έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ασταμάτητους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο και την 27η Οκτωβρίου άρχισε χερσαία επιχείρηση για να «εξαλείψει» τη Χαμάς.

Στη Λωρίδα της Γάζας 14.854 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6.150 παιδιά, σκοτώθηκαν εξαιτίας των μαζικών ισραηλινών βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

