 Στο 72,3% το ποσοστό του Πούτιν από τους εκλογείς που ψήφισαν εκτός Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κέρδισε το 72,3% των ψήφων στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού κατά τις ρωσικές προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν από την 15η έως την 17η Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η εκλογική επιτροπή, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι Ρώσοι που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων πολλών που εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε πρεσβείες και προξενεία της Ρωσίας.

Τα επίσημα αποτελέσματα έδωσαν στον Πούτιν μια νέα εξαετή προεδρική θητεία με ποσοστό 87,3% επί των συνολικών ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

