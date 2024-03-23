Στις κάλπες προσέρχονται οι Σλοβάκοι για την εκλογή νέου προέδρου

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα περίπου 4,4 εκατομμύρια Σλοβάκοι για να εκλέξουν νέο πρόεδρο.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα στις 07:00 το πρωί τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ως τις 22:00 το βράδυ (23:00 ώρα Ελλάδος). Δεν προβλέπεται καμία δημοσκόπηση κατά την έξοδο από τις κάλπες (exit-poll), ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν γίνει γνωστά ως την Κυριακή το απόγευμα.

Αν όπως διαφαίνεται κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% των ψήφων, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στις 6 Απριλίου.

Ανάμεσα στους 9 υποψηφίους για τις εκλογές δεν υπάρχει καμία γυναίκα.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Καπούτοβα δεν έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη πενταετή θητεία παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να χαίρει μεγάλης δημοτικότητας.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δύο υποψήφιοι είναι σαφώς τα φαβορί αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ιβάν Κόρτσοκ, που έχει διατελέσει υπουργός Εξωτερικών, υπόσχεται να αποτελέσει αντίβαρο στην κυβέρνηση του νυν πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Πέτερ Πελεγκρίνι, ο οποίος καλεί τους Σλοβάκους να υπερβούν τον πολιτικό διχασμό που παραλύει τη χώρα. Δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει καλή σχέση με την κυβέρνηση, όπως και με την αντιπολίτευση.

Ο Πελεγκρίνι πιστώνεται στις δημοσκοπήσεις ποσοστό 37% της πρόθεσης ψήφου, ενώ ο Κόρτσοκ ακολουθεί από κοντά με 36% της πρόθεσης ψήφου.

Οι πολιτικοί και η κοινωνία της Σλοβακίας βρίσκονται σε βαθιά διαίρεση και το κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση δηλητηριάζεται από σφοδρές κατηγορίες.

Στη χώρα υπάρχει έντονη συζήτηση όσον αφορά τη στάση της στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Η Σλοβακία βρίσκεται αντιμέτωπη με επανειλημμένες μαζικές διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης.

Ο Πελεγκρίνι έχει τη στήριξη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φίτσο, ο οποίος αρνείται να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αμφισβήτησε την κυριαρχία της χώρας και ζήτησε ειρήνη με τη Ρωσία.

Ο Κόρτσοκ αντιθέτως υπερασπίζεται τον αγώνα της Ουκρανίας. Έχει παρόμοιες απόψεις με αυτές της απερχόμενης προέδρου Καπούτοβα, η οποία έχει επικρίνει δριμύτατα την κυβέρνηση.

Μολονότι έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο, ο πρόεδρος της Σλοβακίας επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες, διορίζει τους βασικούς δικαστές και είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

