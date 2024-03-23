Συνεχίζονται οι έρευνες των ρωσικών Αρχών για τον εντοπισμό θυμάτων από το μακελειό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον συναυλιακό χώρο "Crocus".

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας, οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στα συντρίμμια της αίθουσας, θα πάρουν αρκετές ημέρες.

«Οι διασώστες εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο στον χώρο (…) Άλλα 20 πτώματα βρέθηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Οι έρευνες θα συνεχιστούν περαιτέρω, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιοφ, λίγο αφότου ο απολογισμός ανήλθε σε 115 νεκρούς.

Το Reuters αναφέρει ότι η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας είπε ότι ορισμένοι από τους νεκρούς στην επίθεση στο Δημαρχείο του Κρόκου πέθαναν από πυροβολισμούς ενώ άλλοι πέθαναν από την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο συγκρότημα. Επικαλούμενο το Baza, ένα πρακτορείο ειδήσεων που αναφέρει το Reuters ότι έχει καλές επαφές με τη ρωσική ασφάλεια αναφέρει ότι 28 πτώματα βρέθηκαν σε μια τουαλέτα και 14 σε μια σκάλα. «Πολλές μητέρες βρέθηκαν να αγκαλιάζουν τα παιδιά τους», ανέφερε.

Η Ερευνητική Επιτροπή έκανε γνωστό νωρίτερα σήμερα ότι οι δράστες της επίθεσης χρησιμοποίησαν «αυτόματα πυροβόλα όπλα» και έβαλαν φωτιά στο κτίριο με τη βοήθεια ενός «εύφλεκτου υγρού».

«Έχει επιβεβαιωθεί πως οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν ένα εύφλεκτο υγρό για να βάλουν φωτιά στην αίθουσα συναυλιών όπου βρίσκονταν θεατές», μεταξύ των οποίων υπάρχουν τραυματίες, ανέφεραν ερευνητές στο Telegram, προσθέτοντας πως κατέσχεσαν «αυτόματα όπλα» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.