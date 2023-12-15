Η Ρωσία έχει αρνηθεί όλες τις προσφορές που έκαναν οι ΗΠΑ έως τώρα για την απελευθέρωση των δύο Αμερικανών που κρατούνται στη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου 'Εβαν Γκέρσκοβιτς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, καλώντας τον πρόεδρο Πούτιν να "διαπραγματευτεί καλή τη πίστει".

"Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Υπάρχει μια σημαντική πρόταση που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες", δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα τις "απέρριψε" όλες. Ο εκπρόσωπος αντέκρουσε τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είπε ότι "ελπίζει" σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον στο θέμα αυτό.

"Θέλουμε ειλικρινά μια συμφωνία" με τη Ρωσία για την απελευθέρωση του δημοσιογράφου 'Εβαν Γκέρσκοβιτς, του οποίου η ρωσική δικαιοσύνη αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει την κράτηση, όπως και του πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, δήλωσε ο Μίλερ.

"Θα ήμασταν ευτυχείς να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει. Θα ήμασταν ευτυχείς να συζητήσουν σοβαρά μαζί μας αλλά έως τώρα, τους είδαμε να απορρίπτουν τις προτάσεις μας", δήλωσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει στο εξής "να έρθει στο τραπέζι" των διαπραγματεύσεων και να "μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το περιεχόμενο αυτής της πρότασης που έκαναν στη Ρωσία, αλλά οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι έχουν κάνει αρκετές ανταλλαγές κρατουμένων κατά το παρελθόν.

Ο 32χρονος Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal, που εργάστηκε για το Γαλλικό Πρακτορείο στη Μόσχα το 2021 και το 2022, συνελήφθη από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ στο Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, στις 29 Μαρτίου 2023. 'Εκτοτε κρατείται στις φυλακές Λεφόρτοβο στη Μόσχα.

Ο δημοσιογράφος κατηγορείται για κατασκοπεία, ένα έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση 20 ετών, αλλά ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές, όπως και η Ουάσινγκτον, η εφημερίδα του, οι φίλοι του και η οικογένειά του.

Αναφερόμενος γενικότερα στην ομιλία του Ρώσου προέδρου και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός αξιωματούχος έκρινε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν "δεν έδειξε καμιά δυνατότητα ή βούληση για διαπραγμάτευση. Στην πραγματικότητα, επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι στόχοι του για τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης δεν έχουν αλλάξει, καθ' οιονδήποτε τρόπο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.