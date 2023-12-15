Μια «αναδιοργανωμένη και αναζωογονημένη» Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση τόσο της Δυτικής Όχθης όσο και της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε χθες ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12.

Μεταξύ άλλων, είπε πως συζήτησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανάγκη να γίνουν πιο στοχευμένες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός αξιωματούχος απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, αλλά χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες και είπε πως υπάρχει «σύγκλιση σε μεγάλο βαθμό» αναφορικά με τους στρατηγικούς στόχους και τα βήματα που απομένουν να γίνουν.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν θα επισκεφθεί σήμερα Παρασκευή τη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, για να συναντήσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που δεν κατονομάζει.

Πηγή: skai.gr

