Η Ουάσινγκτον ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι oι ρωσικές εκλογές που οδήγησαν στην ανανέωση της θητείας του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν ελεύθερες, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να απευθύνουν συγχαρητήρια.

«Ηταν μια απίστευτα αντιδημοκρατική διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βένταντ Πατέλ.

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον πρόκειται να αρνηθεί να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως ζητούν οι ρώσοι αντιφρονούντες, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει συγχαρητήριο τηλεφώνημα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για εκλογές υπό συνθήκες καταναγκασμού, για την απουσία οποιουδήποτε πραγματικού πολιτικού αντίπαλου, εν μέσω καταστολής κάθε αντίθετης φωνής.

Οι Ρώσοι «αξίζουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ομάδα υποψηφίων που θα εκπροσωπούν ευρύ φάσμα διαφορετικών απόψεων», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

