Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη σήμερα για την επίθεση που διαπράχθηκε από τρεις δράστες σε ένα σημείο ελέγχου που χωρίζει την Ιερουσαλήμ από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τουλάχιστον ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε.

Η επίθεση αυτή διαπράχθηκε «για να εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων της Γάζας», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν «Ταξιαρχίες Κασάμ- Δυτική Όχθη», στην 41η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σε ένα δελτίο τύπου ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από την επίθεση με αυτόματο όπλο σήμερα το πρωί στη Δυτική Όχθη.

Ο Αβραάμ Φετενά, ηλικίας 20 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στην επίθεση κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως τρεις Παλαιστίνιοι δράστες έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

