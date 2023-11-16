Bloomberg: Ο Ερντογάν θα ζητήσει Eurofighter από τον Σολτς - Αρνητικό το Βερολίνο

Την απόκτηση 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter αναμένεται να ζητήσει από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην αυριανή προγραμματισμένη μεταξύ τους συνάντηση στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το Βερολίνο είναι αρνητικό στην πώληση Eurofighter στην Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναζητεί μέσο πίεσης προς τις ΗΠΑ για την αγορά των F-16, η οποία έχει «παγώσει».

Πηγή: skai.gr

