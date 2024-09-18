Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αίσθηση προκαλεί στη Βρετανία η αποκάλυψη πως ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ έχει λάβει από επιχειρηματίες, οργανισμούς και φίλους σειρά ακριβών δώρων συνολικής αξίας άνω των 100.000 λιρών από τότε που ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών.

Τα δώρα αυτά, ρούχα, γυαλιά και εισιτήρια, έχουν δηλωθεί, έστω με καθυστέρηση σε κάποιες περιπτώσεις, στο μητρώο δωρεών της Βουλής των Κοινοτήτων. Ο κ. Στάρμερ, ωστόσο, έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα γιατί αποδέχεται τα δώρα αυτά ενώ ο ακαθάριστος μισθός του ανέρχεται σε σχεδόν 160.000 λίρες ετησίως.

Ο Βρετανός ηγέτης έχει αποδεχθεί σχεδόν 40 εισιτήρια από τη στιγμή που έγινε αρχηγός των Εργατικών. Τα εισιτήρια ήταν κυρίως για ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά περιλαμβάνουν επίσης φιλοξενία αξίας 4.000 λιρών για συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Γουέμπλεϊ και 698 λιρών για συναυλία των Coldplay στο Μάντσεστερ.

Τα μεγαλύτερα ερωτήματα έχουν τεθεί για τις δωρεές ρούχων αξίας 12.000 λιρών, φιλοξενίας ύψους 20.000 λιρών και γυαλιών 2.485 λιρών από τον λόρδο Γουαχίντ Αλί, που είναι και χορηγός του Εργατικού Κόμματος. Οι δωρεές έγιναν κυρίως κατά την προεκλογική εκστρατεία του καλοκαιριού, αλλά συνεχίστηκαν και μία εβδομάδα μετά από την ανάδειξη του κ. Στάρμερ στην πρωθυπουργία.

Ο λόρδος Αλί δώρισε επίσης ρούχα αξίας περίπου 5.000 λιρών στη σύζυγο του πρωθυπουργού λαίδη Βικτόρια Στάρμερ, τα οποία αρχικά δεν είχαν δηλωθεί από τον σερ Κιρ ως όφειλε. Όπως διευκρινίστηκε, οι δωρεές αυτές δηλώθηκαν εν τέλει καθυστερημένα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο ρώτησε αν έπρεπε να συμπεριληφθούν στο μητρών δωρεών.

Τελικά ο επίτροπος δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ αποφάνθηκε πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό που χρήζει έρευνας.

Η υπόθεση έλαβε επιπλέον διαστάσεις καθώς είχε προηγηθεί η αποκάλυψη ότι ο λόρδος Αλί ήταν κάτοχος πάσου που του επέτρεπε την είσοδο στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Στάρμερ έχει πει στο παρελθόν ότι η αποδοχή των εισιτηρίων έχει να κάνει με τις διευθετήσεις περί ασφάλειας, καθώς δεν μπορεί απλά να εμφανιστεί στις εξέδρες ενός σταδίου. «Το να μην πάω ποτέ ξανά σε αγώνα της Άρσεναλ επειδή δεν μπορώ να αποδεχθώ δωρεάν φιλοξενία, είναι λιγάκι υπερβολικό», είχε σχολιάσει.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ του Guardian, ο μόνος προηγούμενος πρωθυπουργός που είχε δηλώσει παρόμοιο ύψος δώρων με τον σερ Κιρ ήταν ο Μπόρις Τζόνσον.



Πηγή: skai.gr

