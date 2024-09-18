Το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατο του Σαλβατόρε «Τοτό» Σκιλάτσι, που έχασε τη μάχη, μετά από νοσηλεία στο πνευμονολογικό τμήμα του δημοτικού νοσοκομείου του Παλέρμο, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Ο ήρωας της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελλο του 1990, πριν δύο χρόνια είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο και είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες σε σοβαρή κατάσταση.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου πενθεί ξανά, λίγες ημέρες μετά τον χαμό του Σβεν Γκόραν Έρικσον. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (18/09), ο Ιταλός παλαίμαχος επιθετικός, Σαλβατόρε Σκιλάτσι, έχασε τη σκληρή μάχη, που έδινε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 59 χρόνων και βυθίζοντας στο πένθος το ιταλικό -και όχι μόνο- ποδόσφαιρο.

Ο «Τότο» ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτης στην Ιταλία λόγω των κατορθωμάτων του με τη φανέλα της εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, όπου αναδείχθηκε και κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης. Πριν από λίγο καιρό είχε υποβληθεί σε δύο λεπτές επεμβάσεις στο παχύ έντερο για την αφαίρεση ενός όγκου. Όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο, που πάλευε, έδειξε απίστευτη δύναμη και συμμετείχε, μάλιστα, κανονικά σε τηλεοπτική εκπομπή. Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή του παρουσίασε υποτροπή και το απόγευμα του Σαββάτου σήμανε συναγερμός.

Διακομίστηκε στα επείγοντα και μπήκε για νοσηλεία στο Πνευμονολογικό Κέντρο του Δημοτικού Νοσοκομείου του Παλέρμο. Την Κυριακή, και ενώ Ιταλοί φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξή τους στον αγαπημένο «Τότο», η οικογένειά του καθησύχαζε τον κόσμο μέσω μηνύματος στο Instagram. Την επομένη, όμως, το νοσοκομείο ανακοίνωσε πως η κατάσταση της υγείας του είναι στάσιμη και συνάμα σοβαρή. Και σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή…

+++E' morto Totò Schillaci, il calciatore si è spento all'ospedale civico di Palermo dove era ricoverato.#IoSeguoTgr pic.twitter.com/KNWYSvFZZQ — Tgr Rai Sicilia (@TgrRaiSicilia) September 18, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.