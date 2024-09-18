Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία οχυρώνονται εν όψει κακοκαιρίας

Εθελοντές και προσωπικό της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εργάζονταν στη διάρκεια της νύχτας, για να οχυρώσουν την πολωνική πόλη Βρότσλαβ απέναντι στα νερά από τις πλημμύρες που πλησιάζουν, ενώ η Ουγγαρία άνοιξε φράγμα, την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας προειδοποιεί ότι πλησιάζει μια κρίσιμη περίοδος.

Οι χειρότερες πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες άφησαν πίσω τους καταστροφή από τη Ρουμανία ως την Πολωνία. Λάσπες και συντρίμμια στις πόλεις, γκρεμισμένες γέφυρες, βυθισμένα αυτοκίνητα, το ύψος της καταστροφής ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια για ιδιώτες και κράτη.

«Πολλά συνέβησαν απόψε. Θα χρειαστούμε επειγόντως πληροφορίες από τις περιοχές εκείνες που πλημμύρισαν» δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε έκτακτη σύσκεψη στη Βρότσλαβ.

Πόλεις που βρίσκονται νοτίως του Βρότσλαβ, όπως η Λέβιν Μπρέσκι, έχουν ήδη υποστεί τις σοβαρές συνέπειες από τις πλημμύρες, με τους κατοίκους τους να είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στους δρόμους με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους ή να αναζητούν καταφύγιο στις σκεπές κτιρίων.

Κρίσιμη κατάσταση

Στην Ουγγαρία, οι αρχές άνοιξαν φράγμα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για να διοχετεύεται το νερό από τον ποταμό Λάιτα προς έναν ταμιευτήρα για έκτακτες ανάγκες σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν την πόλη Μοσονμαγιαροβάρ.

Το νερό διοχετεύτηκε σε αγροτικές εκτάσεις.

Στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, η στάθμη του Δούναβη αναμένεται να φθάσει λίγο πάνω από τα 8,5 μέτρα την Παρασκευή ή το Σάββατο.

"Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες η κατάσταση είναι κρίσιμη σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη", έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στην πλατφόρμα Χ αργά χθες το βράδυ.

"Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η κρίσιμη περίοδος για την Ουγγαρία θα ξεκινήσει αύριο (Τετάρτη) επομένως η προστασία από τις πλημμύρες εντείνεται", έγραψε χθες ο Ορμπάν.

Πλάνα που ελήφθησαν από drone χθες Τρίτη έδειξαν το ουγγρικό χωριό Βένεκ, κοντά στο Γκιόρ στα βόρεια της χώρας, να έχει βυθιστεί.

"Νομίζω ότι με κάποιον τρόπο συνδέεται με την κλιματική αλλαγή γιατί ήταν μια ξαφνική πλημμύρα. Έβρεχε επί 4 ημέρες στην περιοχή, ιδιαίτερα γύρω από τη Βιέννη στην Αυστρία. Επομένως, γι'αυτό έχουμε τώρα αυτό το υψηλό επίπεδο υδάτων", λέει ο 51χρονος κάτοικος της περιοχής, Γκέοργκ Μπερτσάνι.

Στη Δημοκρατία της Τσεχίας τα επίπεδα των υδάτων υποχωρούν αλλά η στάθμη άλλων ποταμών σε κάποια τμήματα της νότιας Βοημίας εξακολουθεί να φθάνει στο υψηλότερο σημείο της.

Στις περισσότερο πληγείσες περιοχές οι κάτοικοι και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών καθαρίζουν τμήματα των σιδηροδρομικών γραμμών από την Πράγα προς την Οστράβα, η οποία επίσης βρίσκεται στη διαδρομή Βιέννης-Βαρσοβίας και εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας καθώς και κάποιες εφεδρικές σιδηροδρομικές γραμμές και δρόμους.

Χθες Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Ζμπίνεκ Στανζούρα δήλωσε ότι θα ήθελε η βουλή να εγκρίνει μια τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να υπάρξουν κονδύλια προς διάθεση για την αποκατάσταση από τις ζημιές εξαιτίας των πλημμυρών, παρότι το κόστος από τις καταστροφές παραμένει άγνωστο. Σύμφωνα με τον υπουργό, πιθανόν να ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

